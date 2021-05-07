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В Госдуме предложили предоставить части россиян новые льготы
В Госдуме предложили предоставить части россиян новые льготы
В России необходимо модернизировать программу туристического кешбэка, а также субсидировать поездки по стране для пенсионеров. Об этом "АиФ" рассказал депутат... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:15
2021-05-07T10:15
госдума рф
роман романенко
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России необходимо модернизировать программу туристического кешбэка, а также субсидировать поездки по стране для пенсионеров. Об этом "АиФ" рассказал депутат Госдумы Роман Романенко.По его мнению, правительство должно не только инициировать программу субсидирования поездок для этой категории граждан, но и выделять по 30 тысяч рублей тем, кто не получил путевки в органах соцзащиты.Романенко отметил, что некоторые пенсионеры не покупают турпакеты, а сами занимаются организацией поездки.В связи с этим он подчеркивает, что новые меры позволят пожилым людям путешествовать по России не только "в целях санаторно-курортного лечения, но и просто навестить родственников".Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.
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госдума рф, роман романенко, общество

В Госдуме предложили предоставить части россиян новые льготы

10:15 07.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на пешеходном переходе в Москве
Прохожие на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России необходимо модернизировать программу туристического кешбэка, а также субсидировать поездки по стране для пенсионеров. Об этом "АиФ" рассказал депутат Госдумы Роман Романенко.
"Для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России", — считает депутат.
По его мнению, правительство должно не только инициировать программу субсидирования поездок для этой категории граждан, но и выделять по 30 тысяч рублей тем, кто не получил путевки в органах соцзащиты.
Романенко отметил, что некоторые пенсионеры не покупают турпакеты, а сами занимаются организацией поездки.
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В связи с этим он подчеркивает, что новые меры позволят пожилым людям путешествовать по России не только "в целях санаторно-курортного лечения, но и просто навестить родственников".
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.
 
Госдума РФРоман РоманенкоОбщество
 
 
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