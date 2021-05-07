https://ria.ru/20210507/lgoty-1731375772.html

В Госдуме предложили предоставить части россиян новые льготы

В Госдуме предложили предоставить части россиян новые льготы

В России необходимо модернизировать программу туристического кешбэка, а также субсидировать поездки по стране для пенсионеров. Об этом "АиФ" рассказал депутат... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:15

2021-05-07T10:15

2021-05-07T10:15

госдума рф

роман романенко

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В России необходимо модернизировать программу туристического кешбэка, а также субсидировать поездки по стране для пенсионеров. Об этом "АиФ" рассказал депутат Госдумы Роман Романенко.По его мнению, правительство должно не только инициировать программу субсидирования поездок для этой категории граждан, но и выделять по 30 тысяч рублей тем, кто не получил путевки в органах соцзащиты.Романенко отметил, что некоторые пенсионеры не покупают турпакеты, а сами занимаются организацией поездки.В связи с этим он подчеркивает, что новые меры позволят пожилым людям путешествовать по России не только "в целях санаторно-курортного лечения, но и просто навестить родственников".Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.

https://ria.ru/20210423/lgoty-1729602390.html

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2021

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госдума рф, роман романенко, общество