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Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве
Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что летом температура воздуха в Москве будет чуть выше нормы. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:05
2021-05-07T15:05
2021-05-07T17:43
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что летом температура воздуха в Москве будет чуть выше нормы."И по осадкам в норме, с небольшой засушливостью в июне и августе, и с небольшой переувлажненностью в июле", — добавил синоптик.Он уточнил, что летняя погода установится в столице уже на следующей неделе.
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евгений тишковец, москва, общество