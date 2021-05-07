https://ria.ru/20210507/leto-1731405930.html

Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве

Синоптик рассказал, каким будет лето в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что летом температура воздуха в Москве будет чуть выше нормы. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:05

2021-05-07T15:05

2021-05-07T17:43

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что летом температура воздуха в Москве будет чуть выше нормы."И по осадкам в норме, с небольшой засушливостью в июне и августе, и с небольшой переувлажненностью в июле", — добавил синоптик.Он уточнил, что летняя погода установится в столице уже на следующей неделе.

москва

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2021

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евгений тишковец, москва, общество