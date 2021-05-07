В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому
06:49 07.05.2021 (обновлено: 10:39 07.05.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому в охранной зоне нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, специалисты следят за ситуацией, сообщает учреждение.
"Леопарда сняли на видео у частного подворья в Надеждинском района Приморского края. Любопытный и осторожный зверь не проявил никакой агрессии. Кадры получены очевидцами в охранной зоне нацпарка "Земля леопарда", за пределами особо охраняемой природной территории. На видео пятнистая кошка какое-то время остаётся за кустарником, но затем выходит на открытое место посреди дороги, оглядывая окрестности. При этом зверь, хотя и осторожничает, сохраняет спокойствие и явно не настроен вступать в конфликт", - говорится в сообщении.
Подворье находится в лесной зоне, поэтому факторы беспокойства там для дикой кошки минимальны. Это, а также любопытство, могло стать причиной случайного выхода леопарда к домам.
"Существенного повода для беспокойства нет. За всю историю изучения дальневосточного леопарда не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного его нападения на человека. Это самый мирный леопард в мире", - сообщают в нацпарке.
Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка. По данным последних исследований, в России отмечено около 100 этих животных. Вид обитает на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция обитает в национальном парке "Земля леопарда".
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