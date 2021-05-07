https://ria.ru/20210507/leopard-1731363119.html

В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому

В Приморье краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому

Краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому в охранной зоне нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, специалисты следят за ситуацией, сообщает... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T06:49

2021-05-07T06:49

2021-05-07T10:39

россия

национальный парк "земля леопарда"

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Краснокнижный дальневосточный леопард вышел к частному дому в охранной зоне нацпарка "Земля леопарда" в Приморье, специалисты следят за ситуацией, сообщает учреждение.Подворье находится в лесной зоне, поэтому факторы беспокойства там для дикой кошки минимальны. Это, а также любопытство, могло стать причиной случайного выхода леопарда к домам."Существенного повода для беспокойства нет. За всю историю изучения дальневосточного леопарда не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного его нападения на человека. Это самый мирный леопард в мире", - сообщают в нацпарке.Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка. По данным последних исследований, в России отмечено около 100 этих животных. Вид обитает на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная популяция обитает в национальном парке "Земля леопарда".

https://ria.ru/20210318/leopard-1601666152.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Леопард в Приморье вышел к людям Краснокнижного дальневосточного леопарда сняли на видео у частного подворья в Надеждинском районе Приморского края. Любопытный и осторожный зверь не проявил никакой агрессии. Специалисты следят за ситуацией. 2021-05-07T06:49 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный парк "земля леопарда", приморский край, общество