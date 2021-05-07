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Минздрав включил две вакцины в новые рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав включил две вакцины в новые рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав утвердил новую, 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дополнив их двумя российскими вакцинами. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:25
2021-05-07T10:35
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минздрав утвердил новую, 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дополнив их двумя российскими вакцинами.Как отмечает пресс-служба ведомства, документ подготовлен ведущими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем 100 специалистов, которые тщательно проанализировали данные о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов. Так, раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнили информацией о двух вакцинах — "КовиВак" и "Спутник Лайт". Изменился и список рекомендованных для лечения препаратов: из него убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека."Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций", — говорится в сообщении.Всего в перечне теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа и умифеновер.Как пояснил РИА Новости заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов, временные методические рекомендации разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Эта работа не прекращается с начала 2020 года, в ней принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730242408.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество, общество

Минздрав включил две вакцины в новые рекомендации по лечению COVID-19

09:25 07.05.2021 (обновлено: 10:35 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минздрав утвердил новую, 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, дополнив их двумя российскими вакцинами.
Как отмечает пресс-служба ведомства, документ подготовлен ведущими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем 100 специалистов, которые тщательно проанализировали данные о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов.
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Так, раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнили информацией о двух вакцинах — "КовиВак" и "Спутник Лайт".
Изменился и список рекомендованных для лечения препаратов: из него убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека.
"Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций", — говорится в сообщении.
Всего в перечне теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа и умифеновер.
Как пояснил РИА Новости заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов, временные методические рекомендации разработаны с целью информационной поддержки специалистов практического здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Эта работа не прекращается с начала 2020 года, в ней принимают участие ведущие специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, организации здравоохранения, инструментальной и лабораторной диагностики, анестезиологии и реаниматологии, пульмонологии, терапии, акушерства и гинекологии, педиатрии, кардиологии, ревматологии, медицинской реабилитации и других областей медицины.
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