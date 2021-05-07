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https://ria.ru/20210507/kurenie-1731368380.html
Производители оценили план реализации антитабачной концепции
Производители оценили план реализации антитабачной концепции
Предложения о введении в России обезличенной пачки сигарет или отказе от ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет требуют оценки: например,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:40
2021-05-07T08:40
россия
jti россия
imperial tobacco
здоровье - общество
бат россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предложения о введении в России обезличенной пачки сигарет или отказе от ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет требуют оценки: например, использование "простой" пачки в других странах не привело к существенному снижению числа курильщиков, считают опрошенные РИА Новости представители производителей табачной продукции.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце апреля утвердил план мероприятий по реализации концепции госполитики по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции, документ был опубликован в четверг. Среди прочего, план предусматривает такие меры, как проработка вопросов о введении обезличенной упаковки табачной продукции - стандартной простой упаковки без возможности размещения на ней, в частности, товарных знаков, - а также о запрете на использование ароматизаторов и красителей при производстве жидкостей для электронных средств доставки никотина."БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) считает предложение о запрете ароматизаторов избыточным и не имеющим научного обоснования. "Мы считаем, существуют лучшие инструменты для улучшения общественного здоровья за счет снижения вреда от потребления табака", - указал директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ" субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин.По его словам, предложенный в плане запрет ароматизаторов при производстве никотиносодержащей продукции является необоснованной мерой, поскольку ароматизаторы не имеют пагубного воздействия на здоровье потребителей. "Напротив, их наличие, как отмечают ученые, может расцениваться как преимущество", - заметил собеседник агентства.Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко также отметил, что в утвержденном плане не учтен потенциал инновационных продуктов с научно доказанным сниженным риском."Несмотря на имеющиеся независимые российские и международные исследования, подтверждающие существенно сниженный риск альтернативных бездымных продуктов по сравнению с курением, в плане мероприятий не предусмотрен риск-ориентированный подход и перечислены меры исключительно запретительного либо ограничительного характера, эффективность которых остается под вопросом, если судить по опыту других стран", - сказал он.Простая пачка - сложные вопросыС точки зрения предложения о введении обезличенной упаковки, Барвин указывает: международный опыт демонстрирует, что в тех странах, где такая норма введена, это не приносит ожидаемых результатов в виде дополнительного снижения числа курильщиков."Примеры Австралии, Великобритании и Франции, где используется обезличенная упаковка, показывают, что нет никаких значительных статистических изменений в части сокращения курящего населения в связи с введением такой меры", - отметил представитель "БАТ Россия".Помимо этого, продолжил он, обезличенная упаковка может способствовать росту нелегального рынка. "Из-за отсутствия брендированных элементов, торговых наименований и визуальных особенностей, подпольным производителям будет легче распространять подделки", - пояснил Барвин.Слипченко из PMI также отметил, что в странах, где была введена обезличенная упаковка, такая инициатива не достигла ожидаемого существенного сокращения количества курильщиков, спровоцировав при этом интенсивный рост нелегального табачного рынка."Прежде чем принимать окончательные решения по введению таких мер, как обезличенная упаковка или запрет на использование ароматизаторов, необходимо изучить опыт других стран и оценить реальную эффективность этих мер", - подчеркнул он.Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова напомнила, что в России запрещена открытая выкладка сигарет: торговые марки скрыты от глаз потребителей, а их продвижение запрещено. "Унифицированная упаковка существенно упрощает деятельность нелегальных производителей. Яркое свидетельство тому - австралийский опыт: после введения обезличенных пачек нелегальный рынок сигарет в этой стране резко увеличился за счет контрафакта", - сказала Миртова."Мы уверены, что решения регуляторов должны основываться на фактах и надежных свидетельствах. Предлагаемые к рассмотрению меры также должны пройти всестороннюю оценку влияния на потребителей, легальный рынок и экономику. Но уже сейчас очевидно, что эти предлагаемые запретительные меры создают риски ещё большего роста нелегальной торговли сигаретами и никотиносодержащей продукцией в России", - считает директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.Ложка медаВ то же время представители табачных компаний отметили и позитивные элементы принятого плана мероприятий. "Утвержденный план содержит много важных мероприятий социального и профилактического значения, например по борьбе с подростковым курением, что крайне важно", - сказал Груздев из JTI Россия.Вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России указал, что компания поддерживает введение эффективного регулирования производства и оборота никотинсодержащих продуктов."Мы считаем, что меры государственного регулирования, в первую очередь, должны быть направлены на предотвращение начала употребления любой содержащей табак или никотин продукции гражданами, особенно несовершеннолетними, а также на снижение уровня табакокурения, как наиболее вредной формы потребления никотина", - добавил Слипченко.По словам Миртовой из Imperial Tobacco, намерение правительства повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом нелегальных сигарет в рамках плана мероприятий свидетельствует о продуктивном диалоге государства и индустрии."Основным направлением такой работы должно стать пресечение экономического стимулирования потребления незаконной продукции. Другими словами, сокращение разницы в стоимости легальных и нелегальных сигарет. Сегодня она достигает 50%", - отметила собеседник агентства.В настоящее время, продолжила она, необходима работа в двух направлениях: усиление контроля со стороны правоохранительных органов и недопущение новых факторов, способствующих искусственному завышению цен на продукцию легальных производителей в России.
https://ria.ru/20201224/kurenie-1590662484.html
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россия, jti россия, imperial tobacco, здоровье - общество, бат россия

Производители оценили план реализации антитабачной концепции

08:40 07.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Предложения о введении в России обезличенной пачки сигарет или отказе от ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет требуют оценки: например, использование "простой" пачки в других странах не привело к существенному снижению числа курильщиков, считают опрошенные РИА Новости представители производителей табачной продукции.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце апреля утвердил план мероприятий по реализации концепции госполитики по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции, документ был опубликован в четверг. Среди прочего, план предусматривает такие меры, как проработка вопросов о введении обезличенной упаковки табачной продукции - стандартной простой упаковки без возможности размещения на ней, в частности, товарных знаков, - а также о запрете на использование ароматизаторов и красителей при производстве жидкостей для электронных средств доставки никотина.
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"БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) считает предложение о запрете ароматизаторов избыточным и не имеющим научного обоснования. "Мы считаем, существуют лучшие инструменты для улучшения общественного здоровья за счет снижения вреда от потребления табака", - указал директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ" субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Олег Барвин.
По его словам, предложенный в плане запрет ароматизаторов при производстве никотиносодержащей продукции является необоснованной мерой, поскольку ароматизаторы не имеют пагубного воздействия на здоровье потребителей. "Напротив, их наличие, как отмечают ученые, может расцениваться как преимущество", - заметил собеседник агентства.
Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко также отметил, что в утвержденном плане не учтен потенциал инновационных продуктов с научно доказанным сниженным риском.
"Несмотря на имеющиеся независимые российские и международные исследования, подтверждающие существенно сниженный риск альтернативных бездымных продуктов по сравнению с курением, в плане мероприятий не предусмотрен риск-ориентированный подход и перечислены меры исключительно запретительного либо ограничительного характера, эффективность которых остается под вопросом, если судить по опыту других стран", - сказал он.
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Простая пачка - сложные вопросы

С точки зрения предложения о введении обезличенной упаковки, Барвин указывает: международный опыт демонстрирует, что в тех странах, где такая норма введена, это не приносит ожидаемых результатов в виде дополнительного снижения числа курильщиков.
"Примеры Австралии, Великобритании и Франции, где используется обезличенная упаковка, показывают, что нет никаких значительных статистических изменений в части сокращения курящего населения в связи с введением такой меры", - отметил представитель "БАТ Россия".
Помимо этого, продолжил он, обезличенная упаковка может способствовать росту нелегального рынка. "Из-за отсутствия брендированных элементов, торговых наименований и визуальных особенностей, подпольным производителям будет легче распространять подделки", - пояснил Барвин.
Слипченко из PMI также отметил, что в странах, где была введена обезличенная упаковка, такая инициатива не достигла ожидаемого существенного сокращения количества курильщиков, спровоцировав при этом интенсивный рост нелегального табачного рынка.
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"Прежде чем принимать окончательные решения по введению таких мер, как обезличенная упаковка или запрет на использование ароматизаторов, необходимо изучить опыт других стран и оценить реальную эффективность этих мер", - подчеркнул он.
Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова напомнила, что в России запрещена открытая выкладка сигарет: торговые марки скрыты от глаз потребителей, а их продвижение запрещено. "Унифицированная упаковка существенно упрощает деятельность нелегальных производителей. Яркое свидетельство тому - австралийский опыт: после введения обезличенных пачек нелегальный рынок сигарет в этой стране резко увеличился за счет контрафакта", - сказала Миртова.
"Мы уверены, что решения регуляторов должны основываться на фактах и надежных свидетельствах. Предлагаемые к рассмотрению меры также должны пройти всестороннюю оценку влияния на потребителей, легальный рынок и экономику. Но уже сейчас очевидно, что эти предлагаемые запретительные меры создают риски ещё большего роста нелегальной торговли сигаретами и никотиносодержащей продукцией в России", - считает директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.
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В то же время представители табачных компаний отметили и позитивные элементы принятого плана мероприятий. "Утвержденный план содержит много важных мероприятий социального и профилактического значения, например по борьбе с подростковым курением, что крайне важно", - сказал Груздев из JTI Россия.
Вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России указал, что компания поддерживает введение эффективного регулирования производства и оборота никотинсодержащих продуктов.
"Мы считаем, что меры государственного регулирования, в первую очередь, должны быть направлены на предотвращение начала употребления любой содержащей табак или никотин продукции гражданами, особенно несовершеннолетними, а также на снижение уровня табакокурения, как наиболее вредной формы потребления никотина", - добавил Слипченко.
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По словам Миртовой из Imperial Tobacco, намерение правительства повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом нелегальных сигарет в рамках плана мероприятий свидетельствует о продуктивном диалоге государства и индустрии.
"Основным направлением такой работы должно стать пресечение экономического стимулирования потребления незаконной продукции. Другими словами, сокращение разницы в стоимости легальных и нелегальных сигарет. Сегодня она достигает 50%", - отметила собеседник агентства.
В настоящее время, продолжила она, необходима работа в двух направлениях: усиление контроля со стороны правоохранительных органов и недопущение новых факторов, способствующих искусственному завышению цен на продукцию легальных производителей в России.
 
РоссияJTI РоссияImperial TobaccoЗдоровье - ОбществоБАТ Россия
 
 
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