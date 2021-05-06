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Правительство утвердило план реализации антитабачной концепции
Правительство утвердило план реализации антитабачной концепции
Правительство России утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:43
2021-05-06T13:41
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции.Кабмин планирует проработать вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, а также информировать россиян о вреде никотина. Кроме того, в документе обсуждается возможность введения корпоративных программ укрепления здоровья.Всего план содержит более 20 мероприятий. Их цель — профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. "Также предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения", — добавила пресс-служба кабмина.Еще одно предложение заключается в запрете на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Производителей также планируют обязать отказаться от ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. Это также коснется жидкостей для электронных сигарет.Концепция утверждена до 2035 года.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф

Правительство утвердило план реализации антитабачной концепции

12:43 06.05.2021 (обновлено: 13:41 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Правительство России утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции.
Кабмин планирует проработать вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, а также информировать россиян о вреде никотина. Кроме того, в документе обсуждается возможность введения корпоративных программ укрепления здоровья.
Всего план содержит более 20 мероприятий. Их цель — профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию.
"Также предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения", — добавила пресс-служба кабмина.
Еще одно предложение заключается в запрете на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Производителей также планируют обязать отказаться от ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. Это также коснется жидкостей для электронных сигарет.
Концепция утверждена до 2035 года.
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