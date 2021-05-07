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В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
Полиция разыскивает женщину, бросившую в травмпункте двухгодовалую дочь, сообщили журналистам в краевом главке МВД. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:29
2021-05-07T10:29
2021-05-07T10:29
россия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает женщину, бросившую в травмпункте двухгодовалую дочь, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По данным ведомства, шестого мая охранник медучреждения сообщил, что неизвестная женщина оставила ребенка, под предлогом того, что вернется через пять минут, однако спустя два часа не появилась."В ходе проверки полицейские установили, что в вечернее время неустановленная женщина обратилась к охраннику травмпункта, расположенного по адресу Красноярск, проспект (имени газеты – ред.) Красноярский рабочий, 48 В, с просьбой присмотреть за ее дочерью некоторое время, после чего женщина скрылась в неизвестном направлении и до настоящего времени за ребенком не вернулась. Свои данные и данные ребенка она не сообщила", - рассказали в пресс-службе главка.Там же уточнили, что в настоящее время ведётся розыск женщины. Девочку поместили в специализированное детское учреждение.В сообщении добавляется, что приметы ребенка следующие: девочка на вид два года, рост 75-80 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, побрита на лысо, называет себя Ева. Была одета в шапку бежевого цвета, куртку розового цвета, кофту полосатую светлого цвета, штаны темно синего цвета, ботинки бежевого цвета на шнурках.По данным МВД, установлено, что женщина, оставившая девочку, была одета в джинсы темно-синего цвета, куртку кожаную черного цвета, на её лице была маска медицинская.Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины или данной семьи, сообщить в отдел полиции номер четыре межмуниципального управления МВД России "Красноярское" по адресу: улица 26 Бакинских комиссаров, 17 "а" или по телефону 8 (319) 262-11-77.
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россия, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Полиция разыскивает женщину, бросившую в травмпункте двухгодовалую дочь, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
По данным ведомства, шестого мая охранник медучреждения сообщил, что неизвестная женщина оставила ребенка, под предлогом того, что вернется через пять минут, однако спустя два часа не появилась.
"В ходе проверки полицейские установили, что в вечернее время неустановленная женщина обратилась к охраннику травмпункта, расположенного по адресу Красноярск
, проспект (имени газеты – ред.) Красноярский рабочий, 48 В, с просьбой присмотреть за ее дочерью некоторое время, после чего женщина скрылась в неизвестном направлении и до настоящего времени за ребенком не вернулась. Свои данные и данные ребенка она не сообщила", - рассказали в пресс-службе главка.
Там же уточнили, что в настоящее время ведётся розыск женщины. Девочку поместили в специализированное детское учреждение.
В сообщении добавляется, что приметы ребенка следующие: девочка на вид два года, рост 75-80 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, побрита на лысо, называет себя Ева. Была одета в шапку бежевого цвета, куртку розового цвета, кофту полосатую светлого цвета, штаны темно синего цвета, ботинки бежевого цвета на шнурках.
По данным МВД, установлено, что женщина, оставившая девочку, была одета в джинсы темно-синего цвета, куртку кожаную черного цвета, на её лице была маска медицинская.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины или данной семьи, сообщить в отдел полиции номер четыре межмуниципального управления МВД России
"Красноярское" по адресу: улица 26 Бакинских комиссаров, 17 "а" или по телефону 8 (319) 262-11-77.