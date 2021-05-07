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Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon и не нашла существенных различий. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T01:20
2021-05-07T10:38
хочу стать космонавтом
шэннон уолкер
россия
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon и не нашла существенных различий.По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления капсулы российского "Союза"."Есть различия, но много схожего", — резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле "Союз" в 2010 году.Корабль Crew Dragon в воскресенье вернулся на Землю после первого регулярного рейса на МКС. Экипаж из четырех человек — астронавтов НАСА Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японского астронавта Соичи Ногучи — оставался на орбите шесть месяцев.В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon. Он к настоящему времени осуществил два регулярных полета на МКС с экипажем.
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шэннон уолкер, россия, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, сша

Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon

01:20 07.05.2021 (обновлено: 10:38 07.05.2021)
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : Роскосмос
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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon и не нашла существенных различий.

"Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки у них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе", — сказала Уолкер на пресс-конференции в НАСА.

По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления капсулы российского "Союза".
"Есть различия, но много схожего", — резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле "Союз" в 2010 году.
Международная космическая станция пролетает над циклоном - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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Корабль Crew Dragon в воскресенье вернулся на Землю после первого регулярного рейса на МКС. Экипаж из четырех человек — астронавтов НАСА Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японского астронавта Соичи Ногучи — оставался на орбите шесть месяцев.
В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon. Он к настоящему времени осуществил два регулярных полета на МКС с экипажем.
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