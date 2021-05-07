Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:20 07.05.2021 (обновлено: 10:38 07.05.2021)
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon и не нашла существенных различий.
"Есть различия, но они не слишком существенные. Уровень перегрузки у них разный, не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения — разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта, например в Dragon проводишь меньше времени под парашютом, чем в "Союзе", — сказала Уолкер на пресс-конференции в НАСА.
По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления капсулы российского "Союза".
Корабль Crew Dragon в воскресенье вернулся на Землю после первого регулярного рейса на МКС. Экипаж из четырех человек — астронавтов НАСА Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японского астронавта Соичи Ногучи — оставался на орбите шесть месяцев.
В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon. Он к настоящему времени осуществил два регулярных полета на МКС с экипажем.