https://ria.ru/20210507/kosmos-1731357837.html

Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon

Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon

Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon и не нашла существенных различий. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T01:20

2021-05-07T01:20

2021-05-07T10:38

хочу стать космонавтом

шэннон уолкер

россия

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

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сша

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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. Астронавт НАСА Шэннон Уолкер сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon и не нашла существенных различий.По ее словам, посадка Crew Dragon на воду показалась ей "немного мягче" приземления капсулы российского "Союза"."Есть различия, но много схожего", — резюмировала астронавт НАСА, совершившая полет на МКС на российском корабле "Союз" в 2010 году.Корабль Crew Dragon в воскресенье вернулся на Землю после первого регулярного рейса на МКС. Экипаж из четырех человек — астронавтов НАСА Майка Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японского астронавта Соичи Ногучи — оставался на орбите шесть месяцев.В 2011 году США завершили эксплуатацию многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle. После этого до 2020 года экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз", собственные пилотируемые полеты США возобновили с созданием частной компанией SpaceX многоразового корабля Crew Dragon. Он к настоящему времени осуществил два регулярных полета на МКС с экипажем.

https://ria.ru/20210502/progress-1730881164.html

https://ria.ru/20210425/peregovory-1729815664.html

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шэннон уолкер, россия, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, сша