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В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2846, Санкт-Петербурге - 722, Подмосковье - 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:03
2021-05-07T11:03
2021-05-07T11:03
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2846, Санкт-Петербурге - 722, Подмосковье - 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2846, 2 Санкт-Петербург - 722, 3 Московская область - 608", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 4, Республике Алтай - 2, Еврейской автономной области - 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)