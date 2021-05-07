https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731380770.html

В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2846, Санкт-Петербурге - 722, Подмосковье - 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:03

2021-05-07T11:03

2021-05-07T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 2846, Санкт-Петербурге - 722, Подмосковье - 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2846, 2 Санкт-Петербург - 722, 3 Московская область - 608", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - 4, Республике Алтай - 2, Еврейской автономной области - 1.

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)