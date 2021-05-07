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В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
В РФ за сутки выздоровели 8 022 человека после лечения от COVID-19, за все время выписаны 4 480 360 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:02
2021-05-07T11:02
2021-05-07T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В РФ за сутки выздоровели 8 022 человека после лечения от COVID-19, за все время выписаны 4 480 360 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 2262, Санкт-Петербурге - 871, Подмосковье - 428.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество