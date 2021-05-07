https://ria.ru/20210507/koronavirus-1731380555.html

В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19

В РФ за сутки выздоровели 8 022 человека после лечения от COVID-19, за все время выписаны 4 480 360 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:02

2021-05-07T11:02

2021-05-07T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В РФ за сутки выздоровели 8 022 человека после лечения от COVID-19, за все время выписаны 4 480 360 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 2262, Санкт-Петербурге - 871, Подмосковье - 428.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество