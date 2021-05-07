ФСБ рассказала об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
11:52 07.05.2021 (обновлено: 13:23 07.05.2021)
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ФСБ опубликовала на своем сайте рассекреченные документы об участии бывших заключенных в операциях разведывательных отрядов и предотвращении диверсий гитлеровцев на северо-западе СССР в годы Великой Отечественной войны.
С началом войны разведывательно-диверсионная работа в тылу противника стала одной из главных задач советских спецслужб. В ней приняли активное участие и контрразведчики Заполярья — сотрудники управления НКВД-НКГБ Мурманской области и Северного флота.
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
1 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
2 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
3 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
4 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
5 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
6 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
7 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
8 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
© ФСБ РоссииАрхивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
9 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
1 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
2 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
3 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
4 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
5 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
6 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
7 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
8 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
9 из 9
Архивные документы об участии заключенных в борьбе с гитлеровцами в Заполярье
© ФСБ России
"Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове", — говорится в сообщении.
По указу президиума Верховного Совета от 24 ноября 1941 года в местностях, объявленных на военном положении (к ним относилась и Мурманская область), некоторые категории заключенных освобождали с передачей армии. Это касалось, например, бывших военнослужащих, осужденных за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления.
Из них и подбирали командиров групп и отрядов, рядовых разведчиков-диверсантов. Брали прежде всего кандидатов с военной подготовкой, хорошей физической формой, выносливых, знающих радиодело, умеющих ходить на лыжах. При этом решение, освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а военное командование, обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях.
Такой же контингент набирали и в спецподразделения Красной Армии — в частности, в отдельные гвардейские батальоны минеров.
В конце 1941 года численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около четырех десятков человек, а позже — более 70. "По меркам военного времени диверсионно-разведывательные формирования Мурманского УНКВД представляли собой довольно внушительную силу", — отмечает ФСБ. Причем в состав разведгрупп, действовавших в Северной Норвегии, входили и норвежские партизаны.
27 апреля, 08:20Главархив Москвы опубликовал биографии Героев Советского Союза
Только за первые три месяца эти диверсионно-разведывательные отряды совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, а каждый боец участвовал в четырех-семи подобных походах.
Среди рассекреченных документов есть и планы действий РДГ в тылу противника. Так, в одном из них идет речь об операции в августе 1941 года. Разведгруппа должна была установить место расположения базы финского батальона и уничтожить ее. При этом планировалось по возможности взять в плен несколько охранников и после обстоятельного допроса ликвидировать их, чтобы "не обременять себя в пути".
Кроме того, контрразведчикам Заполярья удалось сорвать планы нацистов. С 1941 по 1944 год финская военная разведка и германские спецслужбы разработали на Карельском и Ленинградском фронтах операции "Кемаль", "Карелия", "Ревматизм". Их целью были диверсии на Мурманской и Обозерской железных дорогах, подрыв маяков на побережье Ладожского озера и Финского залива. "Все эти планы спецслужб противника потерпели поражения и были вовремя раскрыты", — подчеркивает ФСБ.