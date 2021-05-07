https://ria.ru/20210507/kiberprestupleniya-1731442742.html

Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США

Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США

Два гражданина РФ и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в обвинениях, связанных с распространением вирусных программ, и кибератаках на... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-07T21:29

2021-05-07T21:29

2021-05-08T02:44

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Два гражданина РФ и два выходца из Литвы и Эстонии признали себя виновными в обвинениях, связанных с распространением вирусных программ, и кибератаках на финансовые организации и физических лиц в США, сообщает американское министерство юстиции.Согласно документам суда, вину по этому делу признали два россиянина Александр Гричишкин (Aleksandr Grichishkin), Андрей Скворцов (Andrei Skvortsov), выходец из Литвы Александр Скородумов (Aleksandr Skorodumov) и гражданин Эстонии Павел Стасси (Pavel Stassi). Они были членами и основателями организации, предоставлявшей "пуленепробиваемый" хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб. Как отмечает минюст, ФБР расследовало это дело в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии, Эстонии и Великобритании.Стасси, Скородумов и Гричишкин признали свою вину в феврале и марте текущего года, Скворцов – в пятницу, 7 мая. Вынесение приговора им назначено, соответственно, на 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября. Максимальное наказание по вынесенным обвинениям составляет 20 лет тюремного заключения.

https://ria.ru/20210415/kiberataki-1728427630.html

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россия, фбр, эстония, сша, литва, в мире