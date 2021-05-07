Два россиянина признали вину по делу о киберпреступлениях против США
21:29 07.05.2021 (обновлено: 02:44 08.05.2021)
"Четыре гражданина восточноевропейских государств признали вину в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием организованных преступных группировок организации (RICO), возникшей вследствие того, что они с 2008 по 2015 год предоставляли услуги по "пуленепробиваемому" хостингу, который использовали киберпреступники для распространения вредоносных программ и атак на финансовые организации и пострадавших лиц по всем США", - говорится в заявлении минюста.
Согласно документам суда, вину по этому делу признали два россиянина Александр Гричишкин (Aleksandr Grichishkin), Андрей Скворцов (Andrei Skvortsov), выходец из Литвы Александр Скородумов (Aleksandr Skorodumov) и гражданин Эстонии Павел Стасси (Pavel Stassi). Они были членами и основателями организации, предоставлявшей "пуленепробиваемый" хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб. Как отмечает минюст, ФБР расследовало это дело в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии, Эстонии и Великобритании.
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Стасси, Скородумов и Гричишкин признали свою вину в феврале и марте текущего года, Скворцов – в пятницу, 7 мая. Вынесение приговора им назначено, соответственно, на 3 июня, 29 июня, 8 июля и 16 сентября. Максимальное наказание по вынесенным обвинениям составляет 20 лет тюремного заключения.