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В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T02:27
2021-05-07T02:27
2021-05-07T02:27
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговоренных к высшей мере наказания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Сообщается, что этот вопрос был вынесен на обсуждение из-за дефицита смертельных инъекций. Согласно новому законопроекту, в случае нехватки инъекции, заключенному предложат сделать выбор между электрическим стулом или расстрелом.Одобренный палатой представителей документ является слегка измененной версией проекта, одобренного сенатом штата в марте. Поэтому закон без помех будет повторно одобрен сенатом и направлен губернатору, который уже пообещал его подписать.На данный момент в тюрьмах штата содержатся 37 приговоренных к высшей мере наказания, трое из них исчерпали возможность апелляционного процесса и, как следствие, должны быть казнены.Южная Каролина станет четвертым штатом США, в котором будет разрешен расстрел как высшая мера наказания. Однако ожидается, что новые правила проведения казни будут оспорены в судах.
https://ria.ru/20210324/kazn-1602723492.html
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южная каролина, сша, в мире
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Палата представителей американского штата Южная Каролина
утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговоренных к высшей мере наказания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Сообщается, что этот вопрос был вынесен на обсуждение из-за дефицита смертельных инъекций. Согласно новому законопроекту, в случае нехватки инъекции, заключенному предложат сделать выбор между электрическим стулом или расстрелом.
Одобренный палатой представителей документ является слегка измененной версией проекта, одобренного сенатом штата в марте. Поэтому закон без помех будет повторно одобрен сенатом и направлен губернатору, который уже пообещал его подписать.
На данный момент в тюрьмах штата содержатся 37 приговоренных к высшей мере наказания, трое из них исчерпали возможность апелляционного процесса и, как следствие, должны быть казнены.
Южная Каролина станет четвертым штатом США
, в котором будет разрешен расстрел как высшая мера наказания. Однако ожидается, что новые правила проведения казни будут оспорены в судах.