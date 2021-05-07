https://ria.ru/20210507/kazn-1731359220.html

В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни

В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни

Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T02:27

2021-05-07T02:27

2021-05-07T02:27

южная каролина

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговоренных к высшей мере наказания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Сообщается, что этот вопрос был вынесен на обсуждение из-за дефицита смертельных инъекций. Согласно новому законопроекту, в случае нехватки инъекции, заключенному предложат сделать выбор между электрическим стулом или расстрелом.Одобренный палатой представителей документ является слегка измененной версией проекта, одобренного сенатом штата в марте. Поэтому закон без помех будет повторно одобрен сенатом и направлен губернатору, который уже пообещал его подписать.На данный момент в тюрьмах штата содержатся 37 приговоренных к высшей мере наказания, трое из них исчерпали возможность апелляционного процесса и, как следствие, должны быть казнены.Южная Каролина станет четвертым штатом США, в котором будет разрешен расстрел как высшая мера наказания. Однако ожидается, что новые правила проведения казни будут оспорены в судах.

https://ria.ru/20210324/kazn-1602723492.html

южная каролина

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южная каролина, сша, в мире