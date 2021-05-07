Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/kazn-1731359220.html
В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T02:27
2021-05-07T02:27
южная каролина
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104683/42/1046834217_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_0f6768812a64c62dbb5c11acaf935665.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговоренных к высшей мере наказания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Сообщается, что этот вопрос был вынесен на обсуждение из-за дефицита смертельных инъекций. Согласно новому законопроекту, в случае нехватки инъекции, заключенному предложат сделать выбор между электрическим стулом или расстрелом.Одобренный палатой представителей документ является слегка измененной версией проекта, одобренного сенатом штата в марте. Поэтому закон без помех будет повторно одобрен сенатом и направлен губернатору, который уже пообещал его подписать.На данный момент в тюрьмах штата содержатся 37 приговоренных к высшей мере наказания, трое из них исчерпали возможность апелляционного процесса и, как следствие, должны быть казнены.Южная Каролина станет четвертым штатом США, в котором будет разрешен расстрел как высшая мера наказания. Однако ожидается, что новые правила проведения казни будут оспорены в судах.
https://ria.ru/20210324/kazn-1602723492.html
южная каролина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/104683/42/1046834217_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_79d2552cc47ae8acad18b6e0071d7550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южная каролина, сша, в мире

В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни

02:27 07.05.2021
 
© Fotolia / bilderstoeckchenПистолет с боеприпасами
Пистолет с боеприпасами - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Fotolia / bilderstoeckchen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговоренных к высшей мере наказания, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что этот вопрос был вынесен на обсуждение из-за дефицита смертельных инъекций. Согласно новому законопроекту, в случае нехватки инъекции, заключенному предложат сделать выбор между электрическим стулом или расстрелом.
Одобренный палатой представителей документ является слегка измененной версией проекта, одобренного сенатом штата в марте. Поэтому закон без помех будет повторно одобрен сенатом и направлен губернатору, который уже пообещал его подписать.
На данный момент в тюрьмах штата содержатся 37 приговоренных к высшей мере наказания, трое из них исчерпали возможность апелляционного процесса и, как следствие, должны быть казнены.
Южная Каролина станет четвертым штатом США, в котором будет разрешен расстрел как высшая мера наказания. Однако ожидается, что новые правила проведения казни будут оспорены в судах.
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 21:48
В штате Виргиния отменили смертную казнь
 
Южная КаролинаСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
11:26Правительство распространило механизм товарных интервенций на лекарства
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
Лента новостейМолния