https://ria.ru/20210507/kachan-1731440260.html

Биография Владимира Качана

Биография Владимира Качана

Народный артист России Владимир Качан скончался в пятницу на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:54

2021-05-07T20:54

2021-05-07T20:54

россия

театр на малой бронной

школа современной пьесы

михаил козаков

виктор шендерович

иосиф бродский

москва

уссурийск

справки

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Народный артист России Владимир Качан скончался в пятницу на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.Ниже приводится биографическая справкаРоссийский актер, музыкант и писатель Владимир Андреевич Качан родился 18 мая 1947 года в Ворошилове (ныне – Уссурийск) Приморского края.Позже его семья переехала в Ригу (Латвийская ССР, ныне – Латвия). По окончании школы, мечтая стать актером, Владимир Качан решил поступать в Театральное училище (ныне институт) Б.В. Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве, но первая попытка закончилась неудачей. В Риге он поступил на филологический факультет Латвийского государственного университета. Со второй попытки был зачислен в Щукинское училище (мастерская Веры Львовой), окончил его в 1969 году.В 1969-1980 годах Владимир Качан работал в московском Театре юного зрителя, где сыграл роли Зурико в спектакле "Я, бабушка, Илико и Илларион" и Д"Артаньяна в "Трех мушкетерах". В тот же период его пригласил в свой эстрадный оркестр Леонид Утесов. На протяжении семи лет Качан совмещал работу в театре и оркестре.В 1980 году по приглашению Анатолия Эфроса Владимир Качан перешел в Театр на Малой Бронной, где сыграл главную роль в спектакле "Лето и дым", был занят в постановках "Дорога", "А все-таки она вертится!", "Три сестры".Сотрудничал с Московским драматическим театром им. К.С. Станиславского (ныне – Электротеатр Станиславский), играл в спектакле "Экспромт-фантазия".С 1991 года работал в московском театре "Школа современной пьесы". Играл в спектаклях "Ничего особенного" по пьесе Валерия Ветхова, "Миссис Лев" по трагикомедии Сергея Коковкина, "Событие" по пьесе Владимира Набокова, "Провокация" по пьесе Игоря Вацетиса, "Медведь" по пьесе Дмитрия Быкова, "Чайка. Настоящая оперетка" по пьесе Вадима Жука и Александра Журбина и др. В текущем репертуаре Владимир Качан был занят в постановках "Дом" по пьесе Евгения Гришковца, "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" по пьесе Евгения Гришковца и Иосифа Райхельгауза, "Последний ацтек" Виктора Шендеровича, иммерсивном спектакле "На Трубе". В постановке "Монологи городов", посвященной победе в Великой Отечественной войне, исполнял свои песни на стихи Леонида Филатова.В 2011 году был занят в постановке Театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Театр Олега Табакова) "Околоноля" по роману Натана Дубовицкого.Как режиссер Владимир Качан совместно с Михаилом Козаковым поставил в "Школе современной пьесы" литературно-музыкальный спектакль "Ниоткуда с любовью", основанный на стихах Иосифа Бродского.В кино артист дебютировал в 1971 году в картине Эдуарда Гаврилова "Путина". Снимался в фильмах "Когда я стану великаном" (1978), "Петровка, 38" (1980), "Тайна Снежной Королевы" (1986), "Процесс" (1989), "Неустановленное лицо" (1990), "Троцкий" (1993), "Несут меня кони…" (1996), "Сибирский спас" (1998), "Зависть богов" (2000), "Территория" (2014), сериалах "Бедная Настя" (2003-2004), "Тяжелый песок" (2008), "Маргарита Назарова" (2016) и др.Всего Владимир Качан сыграл более 60 ролей в кино.Его вокал звучит в фильмах "Звезда пленительного счастья" (1975), "Мама" (1976), "Быстрее собственной тени" (1980), "Голова Горгоны" (1986), "Ширли-мырли" (1995). Также артист озвучивал анимационные фильмы "Пиф-паф, ой-ой-ой!" (1980), "Пятый ангел" (2003), "Гадкий утенок" (2010).Владимир Качан широко известен как автор-исполнитель песен. Свои первые шлягеры он написал еще в студенческие годы в соавторстве с Леонидом Филатовым ("Оранжевый кот", "Ленка", "Дневник прапорщика Смирнова" и др.). Позже написал песни на стихи Алексея Дидурова, Юрия Левитанского, Александра Вулыха и других поэтов. Его дискография включает следующие альбомы: "Соседи по городу" (1994), "Прогулка с другом" (1995), "Диалог-30 лет" (1995), "Оранжевый кот" (1996), "Русский платит за все! " (1998), "…по Качану" (2000), "Кавалергарды" (2000), "Бегемот и Ко" (2001), "Му-му и адвокат" (2002), "Задорнизмы и Качанушки" (2003), "Наши барды. Том 3" (2003), "У открытого окна" (2005), "Времена года" (2006) и др.Владимир Качан – автор книг "Роковая Маруся" (1999), "Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка" (2000), "Юность Бабы-Яги" (2007), "Арт-пасьянс" (2011), "Опять ягодка" (2015), "Джульетта и неверный Ромео" (2016), "Аплодисменты после…" (2017), "На костылях любви" (2019).Владимир Качан – народный артист РФ (2004). Был отмечен почетной грамотой президента России (2018).7 мая 2021 года Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса.Актер был женат на актрисе и педагоге Людмиле Гарнице. Их сын Глеб Качан – музыкант и актер.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, театр на малой бронной, школа современной пьесы, михаил козаков, виктор шендерович, иосиф бродский, москва, уссурийск, справки