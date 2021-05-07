https://ria.ru/20210507/kachan-1731435573.html

Умер народный артист России Владимир Качан

Умер народный артист России Владимир Качан

Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:30

2021-05-07T19:30

2021-05-07T21:11

владимир качан

культура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731431269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_438727d3c74e0a2e65061bca237dde0e.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз."Буквально час назад в "Коммунарке" от коронавируса скончался наш друг, коллега, замечательный артист, бард, писатель, один из основателей театра Владимир Качан, служивший театру верой и правдой 30 лет. Мы все в печали, горько терять верных и любимых друзей", — сказал собеседник агентства.Райхельгауз подчеркнул, что прощание обязательно состоится в театре, но дату церемонии и похорон сообщат позже.Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более 50 фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир качан, россия