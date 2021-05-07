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Умер народный артист России Владимир Качан
Умер народный артист России Владимир Качан
Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:30
2021-05-07T19:30
2021-05-07T21:11
владимир качан
культура
россия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз."Буквально час назад в "Коммунарке" от коронавируса скончался наш друг, коллега, замечательный артист, бард, писатель, один из основателей театра Владимир Качан, служивший театру верой и правдой 30 лет. Мы все в печали, горько терять верных и любимых друзей", — сказал собеседник агентства.Райхельгауз подчеркнул, что прощание обязательно состоится в театре, но дату церемонии и похорон сообщат позже.Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более 50 фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".
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владимир качан, россия
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Народный артист России Владимир Качан умер на 74-м году жизни, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра "Школа современной пьесы
" Иосиф Райхельгауз
.
"Буквально час назад в "Коммунарке" от коронавируса скончался наш друг, коллега, замечательный артист, бард, писатель, один из основателей театра Владимир Качан, служивший театру верой и правдой 30 лет. Мы все в печали, горько терять верных и любимых друзей", — сказал собеседник агентства.
Райхельгауз подчеркнул, что прощание обязательно состоится в театре, но дату церемонии и похорон сообщат позже.
Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя
, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более 50 фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы
для картины "Звезда пленительного счастья".