https://ria.ru/20210507/iran-1731431414.html

Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке

Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке

Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:19

2021-05-07T19:19

2021-05-07T19:32

россия

дональд трамп

джо байден

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

вена

иран

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.В ходе мероприятия в пятницу одна из журналисток задала Байдену вопрос: считает ли он, что Тегеран демонстрирует серьезный подход на переговорах по иранской ядерной сделке."Да, считаю. Однако то, насколько он серьезен, и на какие шаги готов пойти – разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются", - сказал Байден. Мероприятие транслировалось на сайте Белого дома.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20210501/iran-1730860001.html

https://ria.ru/20210414/uran-1728328102.html

россия

сша

вена

иран

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россия, дональд трамп, джо байден, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена, иран, в мире