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Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке
Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке
Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:19
2021-05-07T19:32
россия
дональд трамп
джо байден
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вена
иран
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.В ходе мероприятия в пятницу одна из журналисток задала Байдену вопрос: считает ли он, что Тегеран демонстрирует серьезный подход на переговорах по иранской ядерной сделке."Да, считаю. Однако то, насколько он серьезен, и на какие шаги готов пойти – разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются", - сказал Байден. Мероприятие транслировалось на сайте Белого дома.В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20210501/iran-1730860001.html
https://ria.ru/20210414/uran-1728328102.html
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россия, дональд трамп, джо байден, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вена, иран, в мире

Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке

19:19 07.05.2021 (обновлено: 19:32 07.05.2021)
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© REUTERS / POOL
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.
В ходе мероприятия в пятницу одна из журналисток задала Байдену вопрос: считает ли он, что Тегеран демонстрирует серьезный подход на переговорах по иранской ядерной сделке.
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"Да, считаю. Однако то, насколько он серьезен, и на какие шаги готов пойти – разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются", - сказал Байден. Мероприятие транслировалось на сайте Белого дома.
В столице Австрии на протяжении нескольких недель проходят регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи. К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов.
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Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
 
РоссияДональд ТрампДжо БайденСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВенаИранВ мире
 
 
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