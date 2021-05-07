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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/indiya-1731366648.html
Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Индия установила очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тысячи новых заболевших, сообщает... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:15
2021-05-07T08:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
уттар-прадеш
керала
карнатака
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Индия установила очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тысячи новых заболевших, сообщает минздрав Индии.Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 21,4 миллиона. Выздоровели более 17,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 62,1 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тысячи человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 164 миллионов человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 миллиона.
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731338928.html
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коронавирус covid-19, уттар-прадеш, керала, карнатака, в мире

Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

08:15 07.05.2021
 
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Медицинские работники во время массовой кремации жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Индия установила очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тысячи новых заболевших, сообщает минздрав Индии.
Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 21,4 миллиона. Выздоровели более 17,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тысячи человек.
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Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч.
По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 62,1 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тысячи человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898).
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При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 164 миллионов человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 миллиона.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Уттар-ПрадешКералаКарнатакаВ мире
 
 
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