https://ria.ru/20210507/indiya-1731366648.html

Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Индия установила очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тысячи новых заболевших, сообщает... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:15

2021-05-07T08:15

2021-05-07T08:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

уттар-прадеш

керала

карнатака

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Индия установила очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тысячи новых заболевших, сообщает минздрав Индии.Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 21,4 миллиона. Выздоровели более 17,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 62,1 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тысячи человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898).При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 164 миллионов человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 миллиона.

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731338928.html

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731306310.html

уттар-прадеш

керала

карнатака

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, уттар-прадеш, керала, карнатака, в мире