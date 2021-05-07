https://ria.ru/20210507/gto-1731370257.html

"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок

"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок

Фронтовик Степен Колесниченко в свои 94 года каждый день делает зарядку, пробежку, занимается на тренажерах, а зимой ходит на лыжах. Он выглядит моложе своих лет и имеет отменное здоровье.

2021-05-07T09:19

2021-05-07T09:19

2021-05-07T09:41

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Недавно ветеран узнал, что и в его возрасте можно сдать нормы ГТО . Среди участников он оказался самым старшим. Скандинавская ходьба, плавание, отжимания, приседания – по всем дисциплинам Степан Федорович показал хорошие результаты. И получил золотой значок на гордость внукам и правнукам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок Фронтовик Степен Колесниченко в свои 94 года каждый день делает зарядку, пробежку, занимается на тренажерах, а летом ходит на лыжах. Он выглядит моложе своих лет и имеет отменное здоровье. Недавно ветеран узнал, что и в его возрасте можно сдать нормы ГТО . Среди участников он оказался самым старшим. Скандинавская ходьба, плавание, отжимания, приседания – по всем дисциплинам Степан Федорович показал хорошие результаты. И получил золотой значок на гордость внукам и правнукам. 2021-05-07T09:19 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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