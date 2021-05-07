https://ria.ru/20210507/gto-1731370257.html
"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
Фронтовик Степен Колесниченко в свои 94 года каждый день делает зарядку, пробежку, занимается на тренажерах, а зимой ходит на лыжах. Он выглядит моложе своих лет и имеет отменное здоровье.
2021-05-07T09:19
2021-05-07T09:19
2021-05-07T09:41
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гто
видео
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Недавно ветеран узнал, что и в его возрасте можно сдать нормы ГТО . Среди участников он оказался самым старшим. Скандинавская ходьба, плавание, отжимания, приседания – по всем дисциплинам Степан Федорович показал хорошие результаты. И получил золотой значок на гордость внукам и правнукам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
Фронтовик Степен Колесниченко в свои 94 года каждый день делает зарядку, пробежку, занимается на тренажерах, а летом ходит на лыжах. Он выглядит моложе своих лет и имеет отменное здоровье.
Недавно ветеран узнал, что и в его возрасте можно сдать нормы ГТО . Среди участников он оказался самым старшим. Скандинавская ходьба, плавание, отжимания, приседания – по всем дисциплинам Степан Федорович показал хорошие результаты. И получил золотой значок на гордость внукам и правнукам.
2021-05-07T09:19
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PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, гто, видео
"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
Фронтовик Степен Колесниченко в свои 94 года каждый день делает зарядку, пробежку, занимается на тренажерах, а зимой ходит на лыжах. Он выглядит моложе своих лет и имеет отменное здоровье.
2021-05-07T09:19
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PT1M36S
"Движение – жизнь": 94-летний ветеран сдал нормы ГТО на золотой значок
09:19 07.05.2021 (обновлено: 09:41 07.05.2021)
Фронтовик Степен Колесниченко в свои 94 года каждый день делает зарядку, пробежку, занимается на тренажерах, а зимой ходит на лыжах. Он выглядит моложе своих лет и имеет отменное здоровье.