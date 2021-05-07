https://ria.ru/20210507/granata-1731388097.html

В Одессе обнаружили гранату, прикрепленную к газовой трубе в многоэтажке

В Одессе обнаружили гранату, прикрепленную к газовой трубе в многоэтажке

Гранату РГД-5, прикрепленную к газовой трубе, обнаружили возле подъезда многоэтажного дома в Приморском районе Одессы, возбуждено уголовное дело, сообщила в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:05

2021-05-07T12:05

2021-05-07T12:05

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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Гранату РГД-5, прикрепленную к газовой трубе, обнаружили возле подъезда многоэтажного дома в Приморском районе Одессы, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5, от чеки которой к входной двери подъезда была протянута леска, вчера вечером обнаружили жители многоэтажки. В ходе осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники в установленном порядке боеприпас изъяли, его направили на экспертизу", - говорится в сообщении.По данным управления, дом находится на улице Конная (Приморский район).Полиция возбудила уголовное дело по статьям "террористический акт" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", устанавливаются обстоятельства происшествия.

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одесса, украина, в мире