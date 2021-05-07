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В Одессе обнаружили гранату, прикрепленную к газовой трубе в многоэтажке
В Одессе обнаружили гранату, прикрепленную к газовой трубе в многоэтажке
Гранату РГД-5, прикрепленную к газовой трубе, обнаружили возле подъезда многоэтажного дома в Приморском районе Одессы, возбуждено уголовное дело, сообщила в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:05
2021-05-07T12:05
одесса
украина
в мире
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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Гранату РГД-5, прикрепленную к газовой трубе, обнаружили возле подъезда многоэтажного дома в Приморском районе Одессы, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."Прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5, от чеки которой к входной двери подъезда была протянута леска, вчера вечером обнаружили жители многоэтажки. В ходе осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники в установленном порядке боеприпас изъяли, его направили на экспертизу", - говорится в сообщении.По данным управления, дом находится на улице Конная (Приморский район).Полиция возбудила уголовное дело по статьям "террористический акт" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", устанавливаются обстоятельства происшествия.
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одесса, украина, в мире

В Одессе обнаружили гранату, прикрепленную к газовой трубе в многоэтажке

12:05 07.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Гранату РГД-5, прикрепленную к газовой трубе, обнаружили возле подъезда многоэтажного дома в Приморском районе Одессы, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Прикрепленную к газовой трубе гранату РГД-5, от чеки которой к входной двери подъезда была протянута леска, вчера вечером обнаружили жители многоэтажки. В ходе осмотра места происшествия специалисты-взрывотехники в установленном порядке боеприпас изъяли, его направили на экспертизу", - говорится в сообщении.
По данным управления, дом находится на улице Конная (Приморский район).
Полиция возбудила уголовное дело по статьям "террористический акт" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", устанавливаются обстоятельства происшествия.
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