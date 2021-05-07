https://ria.ru/20210507/gaz-1731435290.html

Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию

Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию

Утвержденная правительством дорожная карта позволит выполнить поручение президента РФ об ускоренной догазификации до 2023 года домовладений в газифицированных... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:57

2021-05-07T19:57

2021-05-07T19:57

россия

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Утвержденная правительством дорожная карта позволит выполнить поручение президента РФ об ускоренной догазификации до 2023 года домовладений в газифицированных населенных пунктах, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.Как напомнил Новак, план предполагает, что будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка; единое окно для подключения; разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.По словам вице-премьера, которые передал представитель его аппарата, это позволит "в соответствии с поручением президента до 2023 года провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах". Он подчеркнул, что это будет сделано за счет средств оператора, а не граждан."Будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка", - также сообщил вице-премьер."Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года", - добавил Новак.Президент РФ Владимир Путин ранее в мае поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России, "Газпромом" и иными газораспределительными организациями обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731300558.html

https://ria.ru/20210317/gazifikatsiya-1601564540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, владимир путин, экономика