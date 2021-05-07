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Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию
Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию
Утвержденная правительством дорожная карта позволит выполнить поручение президента РФ об ускоренной догазификации до 2023 года домовладений в газифицированных... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:57
2021-05-07T19:57
россия
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Утвержденная правительством дорожная карта позволит выполнить поручение президента РФ об ускоренной догазификации до 2023 года домовладений в газифицированных населенных пунктах, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.Как напомнил Новак, план предполагает, что будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка; единое окно для подключения; разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.По словам вице-премьера, которые передал представитель его аппарата, это позволит "в соответствии с поручением президента до 2023 года провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах". Он подчеркнул, что это будет сделано за счет средств оператора, а не граждан."Будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка", - также сообщил вице-премьер."Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года", - добавил Новак.Президент РФ Владимир Путин ранее в мае поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России, "Газпромом" и иными газораспределительными организациями обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).
https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731300558.html
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россия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, владимир путин, экономика

Новак рассказал, когда в России завершат ускоренную догазификацию

19:57 07.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Утвержденная правительством дорожная карта позволит выполнить поручение президента РФ об ускоренной догазификации до 2023 года домовладений в газифицированных населенных пунктах, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
Как напомнил Новак, план предполагает, что будет создан единый оператор газификации, который станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка; единое окно для подключения; разработаны и внедрены единые стандарты строительства газораспределительных сетей.
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По словам вице-премьера, которые передал представитель его аппарата, это позволит "в соответствии с поручением президента до 2023 года провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах". Он подчеркнул, что это будет сделано за счет средств оператора, а не граждан.
"Будет определен минимальный пакет услуг для работы внутри участка и установки внутридомового газового оборудования, чтобы исключить возможность злоупотребления и завышения цены на строительство в границах участка", - также сообщил вице-премьер.
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"Таким образом, доведение до участка будет бесплатным, а площадь дома, в соответствии с разработанной Минэнерго дорожной картой, не будет являться критерием для бесплатного подключения. Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года", - добавил Новак.
Президент РФ Владимир Путин ранее в мае поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России, "Газпромом" и иными газораспределительными организациями обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).
 
РоссияГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакВладимир ПутинЭкономика
 
 
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