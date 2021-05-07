https://ria.ru/20210507/gaz-1731361341.html

"Газпром" заявил о планах бесплатно провести газ в дома до 300 кв метров

"Газпром" заявил о планах бесплатно провести газ в дома до 300 кв метров

В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров, об этом в эфире телеканала... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T05:21

2021-05-07T05:21

2021-05-07T08:31

россия

жкх

михаил мишустин

газпром межрегионгаз

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров, об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов."В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", — отметил он.При этом проведение газовой сети внутри участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Как говорится в сюжете, бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети. Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.Путин поручил правительству и региональным властям разработать "четкий план" газификации и поддержал предложение "Единой России", в соответствии с которым люди не должны платить за подводку трубы к границам их земельных участков. За исполнением этого поручения президент пообещал проследить лично.Накануне правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году."Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что в документ входят совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа.Планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов."Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов.

https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731300558.html

https://ria.ru/20210427/pravitelstvo-1730200548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, михаил мишустин, газпром межрегионгаз, владимир путин, общество, экономика