https://ria.ru/20210507/gaz-1731361341.html
"Газпром" заявил о планах бесплатно провести газ в дома до 300 кв метров
"Газпром" заявил о планах бесплатно провести газ в дома до 300 кв метров
В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров, об этом в эфире телеканала... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T05:21
2021-05-07T05:21
2021-05-07T08:31
россия
жкх
михаил мишустин
газпром межрегионгаз
владимир путин
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599424938_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_25f2b04dc4a47bc75dfd0c399a08e408.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров, об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов."В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", — отметил он.При этом проведение газовой сети внутри участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Как говорится в сюжете, бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети. Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.Путин поручил правительству и региональным властям разработать "четкий план" газификации и поддержал предложение "Единой России", в соответствии с которым люди не должны платить за подводку трубы к границам их земельных участков. За исполнением этого поручения президент пообещал проследить лично.Накануне правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году."Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что в документ входят совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа.Планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов."Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов.
https://ria.ru/20210506/gazifikatsiya-1731300558.html
https://ria.ru/20210427/pravitelstvo-1730200548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599424938_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_15ad1d635ea086b7d390e54969eac781.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жкх, михаил мишустин, газпром межрегионгаз, владимир путин, общество, экономика
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости.
В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров, об этом в эфире телеканала "Россия 1
" сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз
" Сергей Густов.
"В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", — отметил он.
При этом проведение газовой сети внутри участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Как говорится в сюжете, бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
Ранее президент Владимир Путин
в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.
Путин поручил правительству и региональным властям разработать "четкий план" газификации и поддержал предложение "Единой России", в соответствии с которым люди не должны платить за подводку трубы к границам их земельных участков. За исполнением этого поручения президент пообещал проследить лично.
Накануне правительство России
утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.
"Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утвержденным председателем правительства Михаилом Мишустиным
", — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что в документ входят совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, а также внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа.
Планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов.
"Дорожная карта" предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий, основой которой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов.