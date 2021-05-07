https://ria.ru/20210507/fotovystavka-1731416403.html
Sputnik Беларусь подготовил фотовыставку о Великой Отечественной войне
Sputnik Беларусь подготовил фотовыставку о Великой Отечественной войне
Агентство Sputnik Беларусь подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:31
2021-05-07T16:31
2021-05-07T17:41
совинформбюро
великая отечественная война (1941-1945)
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Агентство Sputnik Беларусь подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны.Она будет работать с 7 мая по 29 июня.На выставке представлены более чем 50 работ из архивов Совинформбюро. "Фотографии подобраны таким образом, чтобы максимально показать, что происходило в самом начале войны от Балтийского до Черного моря: известие о нападении, первые бои, мобилизация, отправка на фронт, зарождение партизанского движения, эвакуация, жертвы и разрушения, трагедия мирного населения, пехота, авиация и флот и так далее", — рассказало агентство.Еще один проект Sputnik Беларусь — VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец". С ней можно будет ознакомиться с 7 по 9 мая и с 19 по 22 июня в рамках экспозиции "Армейский клуб". "Этот проект — документальная история о водружении красных знамен на Рейхстаг, рассказанная с помощью передовых визуальных технологий. Также проект позволяет любому участнику самому стать "неизвестным знаменосцем" и пройти путь с красным знаменем в руках по крыше Рейхстага", — говорится в сообщении.Кроме того, 8 и 9 мая в рамках еще одного проекта — "Военно-полевая почта Sputnik", который агентство организует уже четыре года, — каждый посетитель сможет прямо на месте подписать треугольную открытку, стилизованную под один из символов войны — письма полевой почты. "Sputnik берет на себя доставку "фронтовых" открыток в любую точку мира — от участников акции потребуется лишь написать адрес и несколько теплых слов своим близким и друзьям", — пояснили в агентстве. Такой же стенд будет работать с 6 по 9 мая в Минске — в Музее истории Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210507/alleya-1731408182.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совинформбюро, великая отечественная война (1941-1945), минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 7 мая — РИА Новости.
Агентство Sputnik Беларусь
подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны.
Она будет работать с 7 мая по 29 июня.
"Фотовыставка "1941. Первые дни войны" размещена на руинах Белого дворца на площади Церемониалов Брестской крепости-героя", — говорится в сообщении агентства.
На выставке представлены более чем 50 работ из архивов Совинформбюро
.
"Фотографии подобраны таким образом, чтобы максимально показать, что происходило в самом начале войны от Балтийского до Черного моря: известие о нападении, первые бои, мобилизация, отправка на фронт, зарождение партизанского движения, эвакуация, жертвы и разрушения, трагедия мирного населения, пехота, авиация и флот и так далее", — рассказало агентство.
Еще один проект Sputnik Беларусь — VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец". С ней можно будет ознакомиться с 7 по 9 мая и с 19 по 22 июня в рамках экспозиции "Армейский клуб".
"Этот проект — документальная история о водружении красных знамен на Рейхстаг, рассказанная с помощью передовых визуальных технологий. Также проект позволяет любому участнику самому стать "неизвестным знаменосцем" и пройти путь с красным знаменем в руках по крыше Рейхстага", — говорится в сообщении.
Кроме того, 8 и 9 мая в рамках еще одного проекта — "Военно-полевая почта Sputnik", который агентство организует уже четыре года, — каждый посетитель сможет прямо на месте подписать треугольную открытку, стилизованную под один из символов войны — письма полевой почты.
"Sputnik берет на себя доставку "фронтовых" открыток в любую точку мира — от участников акции потребуется лишь написать адрес и несколько теплых слов своим близким и друзьям", — пояснили в агентстве. Такой же стенд будет работать с 6 по 9 мая в Минске — в Музее истории Великой Отечественной войны.