Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/fotovystavka-1731416403.html
Sputnik Беларусь подготовил фотовыставку о Великой Отечественной войне
Sputnik Беларусь подготовил фотовыставку о Великой Отечественной войне
Агентство Sputnik Беларусь подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:31
2021-05-07T17:41
совинформбюро
великая отечественная война (1941-1945)
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104584/97/1045849730_0:234:2730:1770_1920x0_80_0_0_eabc9122bceb574030c9e51540adbc14.jpg
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Агентство Sputnik Беларусь подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны.Она будет работать с 7 мая по 29 июня.На выставке представлены более чем 50 работ из архивов Совинформбюро. "Фотографии подобраны таким образом, чтобы максимально показать, что происходило в самом начале войны от Балтийского до Черного моря: известие о нападении, первые бои, мобилизация, отправка на фронт, зарождение партизанского движения, эвакуация, жертвы и разрушения, трагедия мирного населения, пехота, авиация и флот и так далее", — рассказало агентство.Еще один проект Sputnik Беларусь — VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец". С ней можно будет ознакомиться с 7 по 9 мая и с 19 по 22 июня в рамках экспозиции "Армейский клуб". "Этот проект — документальная история о водружении красных знамен на Рейхстаг, рассказанная с помощью передовых визуальных технологий. Также проект позволяет любому участнику самому стать "неизвестным знаменосцем" и пройти путь с красным знаменем в руках по крыше Рейхстага", — говорится в сообщении.Кроме того, 8 и 9 мая в рамках еще одного проекта — "Военно-полевая почта Sputnik", который агентство организует уже четыре года, — каждый посетитель сможет прямо на месте подписать треугольную открытку, стилизованную под один из символов войны — письма полевой почты. "Sputnik берет на себя доставку "фронтовых" открыток в любую точку мира — от участников акции потребуется лишь написать адрес и несколько теплых слов своим близким и друзьям", — пояснили в агентстве. Такой же стенд будет работать с 6 по 9 мая в Минске — в Музее истории Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210507/alleya-1731408182.html
https://ria.ru/20210504/zakhoroneniya-1731086251.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104584/97/1045849730_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_caf5ac8cf2fe7f16689933d00716789a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совинформбюро, великая отечественная война (1941-1945), минск, белоруссия, в мире

Sputnik Беларусь подготовил фотовыставку о Великой Отечественной войне

16:31 07.05.2021 (обновлено: 17:41 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкМонумент "Мужество" мемориального комплекса "Брестская крепость - герой"
Монумент Мужество мемориального комплекса Брестская крепость - герой - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Агентство Sputnik Беларусь подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны.
Она будет работать с 7 мая по 29 июня.

"Фотовыставка "1941. Первые дни войны" размещена на руинах Белого дворца на площади Церемониалов Брестской крепости-героя", — говорится в сообщении агентства.

На выставке представлены более чем 50 работ из архивов Совинформбюро.
"Фотографии подобраны таким образом, чтобы максимально показать, что происходило в самом начале войны от Балтийского до Черного моря: известие о нападении, первые бои, мобилизация, отправка на фронт, зарождение партизанского движения, эвакуация, жертвы и разрушения, трагедия мирного населения, пехота, авиация и флот и так далее", — рассказало агентство.
На улице Маяковского в Ленинграде во время обстрела немецкой артиллерией - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
15:32
В Ленинградской области появится Аллея памяти блокадников
Еще один проект Sputnik Беларусь — VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец". С ней можно будет ознакомиться с 7 по 9 мая и с 19 по 22 июня в рамках экспозиции "Армейский клуб".
"Этот проект — документальная история о водружении красных знамен на Рейхстаг, рассказанная с помощью передовых визуальных технологий. Также проект позволяет любому участнику самому стать "неизвестным знаменосцем" и пройти путь с красным знаменем в руках по крыше Рейхстага", — говорится в сообщении.
Кроме того, 8 и 9 мая в рамках еще одного проекта — "Военно-полевая почта Sputnik", который агентство организует уже четыре года, — каждый посетитель сможет прямо на месте подписать треугольную открытку, стилизованную под один из символов войны — письма полевой почты.
"Sputnik берет на себя доставку "фронтовых" открыток в любую точку мира — от участников акции потребуется лишь написать адрес и несколько теплых слов своим близким и друзьям", — пояснили в агентстве. Такой же стенд будет работать с 6 по 9 мая в Минске — в Музее истории Великой Отечественной войны.
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 13:06
Ко Дню Победы: военные восстановили могилы ветеранов ВОВ в ДушанбеРоссийские военнослужащие 201-й военной базы ко Дню Победы восстановили около ста могил ветеранов Великой Отечественной войны, погребенных на православном кладбище в Душанбе.
 
СовинформбюроВеликая Отечественная война (1941-1945)МинскБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян рассказал, как теряют деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:33Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Лента новостейМолния