https://ria.ru/20210507/fotovystavka-1731416403.html

Sputnik Беларусь подготовил фотовыставку о Великой Отечественной войне

Sputnik Беларусь подготовил фотовыставку о Великой Отечественной войне

Агентство Sputnik Беларусь подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:31

2021-05-07T16:31

2021-05-07T17:41

совинформбюро

великая отечественная война (1941-1945)

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. Агентство Sputnik Беларусь подготовило фотовыставку о первых днях Великой Отечественной войны.Она будет работать с 7 мая по 29 июня.На выставке представлены более чем 50 работ из архивов Совинформбюро. "Фотографии подобраны таким образом, чтобы максимально показать, что происходило в самом начале войны от Балтийского до Черного моря: известие о нападении, первые бои, мобилизация, отправка на фронт, зарождение партизанского движения, эвакуация, жертвы и разрушения, трагедия мирного населения, пехота, авиация и флот и так далее", — рассказало агентство.Еще один проект Sputnik Беларусь — VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец". С ней можно будет ознакомиться с 7 по 9 мая и с 19 по 22 июня в рамках экспозиции "Армейский клуб". "Этот проект — документальная история о водружении красных знамен на Рейхстаг, рассказанная с помощью передовых визуальных технологий. Также проект позволяет любому участнику самому стать "неизвестным знаменосцем" и пройти путь с красным знаменем в руках по крыше Рейхстага", — говорится в сообщении.Кроме того, 8 и 9 мая в рамках еще одного проекта — "Военно-полевая почта Sputnik", который агентство организует уже четыре года, — каждый посетитель сможет прямо на месте подписать треугольную открытку, стилизованную под один из символов войны — письма полевой почты. "Sputnik берет на себя доставку "фронтовых" открыток в любую точку мира — от участников акции потребуется лишь написать адрес и несколько теплых слов своим близким и друзьям", — пояснили в агентстве. Такой же стенд будет работать с 6 по 9 мая в Минске — в Музее истории Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210507/alleya-1731408182.html

https://ria.ru/20210504/zakhoroneniya-1731086251.html

минск

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совинформбюро, великая отечественная война (1941-1945), минск, белоруссия, в мире