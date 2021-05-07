https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html

Источник рассказал о реакции ЕС на список недружественных России стран

Источник рассказал о реакции ЕС на список недружественных России стран

Европейский союз изучит вопрос реакции на случай включения европейских государств в список "недружественных стран" России, расколоть ЕС не удастся, сообщил в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:47

2021-05-07T15:47

2021-05-07T16:05

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Европейский союз изучит вопрос реакции на случай включения европейских государств в список "недружественных стран" России, расколоть ЕС не удастся, сообщил в пятницу журналистам источник в ЕС."Мы по-прежнему ждем детали этого (чтобы изучить реакцию), но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной европейской реакции на включение в такой российский список.По словам источника, ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список "недружественных стран" как шаг в отношении всего Евросоюза. "Если они выберут одну страну, объявят ее "недружественной", то таким образом они объявят весь ЕС недружественным. Это очевидно", - пояснил европейский источник.Он также добавил, что "это (список "недружественных стран") противоречит международному праву, конвенции о дипломатических сношениях. Нельзя негативно относиться к определённой стране только потому, есть политические разногласия", - подчеркнул источник.

https://ria.ru/20210426/polsha-1729976680.html

россия

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2021

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россия, евросоюз, в мире