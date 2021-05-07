https://ria.ru/20210507/evrosoyuz-1731410267.html
Источник рассказал о реакции ЕС на список недружественных России стран
Источник рассказал о реакции ЕС на список недружественных России стран
Европейский союз изучит вопрос реакции на случай включения европейских государств в список "недружественных стран" России, расколоть ЕС не удастся, сообщил в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:47
2021-05-07T15:47
2021-05-07T16:05
россия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_5389003e6a988928a050ba771b3a3c08.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Европейский союз изучит вопрос реакции на случай включения европейских государств в список "недружественных стран" России, расколоть ЕС не удастся, сообщил в пятницу журналистам источник в ЕС."Мы по-прежнему ждем детали этого (чтобы изучить реакцию), но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной европейской реакции на включение в такой российский список.По словам источника, ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список "недружественных стран" как шаг в отношении всего Евросоюза. "Если они выберут одну страну, объявят ее "недружественной", то таким образом они объявят весь ЕС недружественным. Это очевидно", - пояснил европейский источник.Он также добавил, что "это (список "недружественных стран") противоречит международному праву, конвенции о дипломатических сношениях. Нельзя негативно относиться к определённой стране только потому, есть политические разногласия", - подчеркнул источник.
https://ria.ru/20210426/polsha-1729976680.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_374:288:2721:2048_1920x0_80_0_0_31443079932e57264afddb4c0c278e5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости.
Европейский союз изучит вопрос реакции на случай включения европейских государств в список "недружественных стран" России
, расколоть ЕС не удастся, сообщил в пятницу журналистам источник в ЕС.
"Мы по-прежнему ждем детали этого (чтобы изучить реакцию), но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной европейской реакции на включение в такой российский список.
По словам источника, ЕС воспримет включение Россией даже одной страны ЕС в список "недружественных стран" как шаг в отношении всего Евросоюза
. "Если они выберут одну страну, объявят ее "недружественной", то таким образом они объявят весь ЕС недружественным. Это очевидно", - пояснил европейский источник.
Он также добавил, что "это (список "недружественных стран") противоречит международному праву, конвенции о дипломатических сношениях. Нельзя негативно относиться к определённой стране только потому, есть политические разногласия", - подчеркнул источник.