https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html
Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики
Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:30
2021-05-07T09:30
2021-05-07T09:30
россия
focus
владимир путин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155298/24/1552982429_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_d5537d334d4d90e72bf2e37f24dc2f15.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета, пишет эксперт Focus Томас Егер.По его мнению, усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС – Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует "потенциал стратегического устрашения".В частности, автор статьи выделяет атомный подводный дрон "Посейдон" (2М39) и гиперзвуковую ракету "Циркон" (3М22).Говоря о 2М39, специалист отмечает, теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана.Что касается ракеты "Циркон, то Егер указал на ее огромную скорость, из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он также напомнил, что Россия продолжает ее модернизацию для "еще большего устрашения".Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.
https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html
https://ria.ru/20210422/zony-1729400981.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155298/24/1552982429_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a5557c552462661e93394205c9ef19a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, focus, владимир путин, сша, политика