https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html

Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T09:30

2021-05-07T09:30

2021-05-07T09:30

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focus

владимир путин

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политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета, пишет эксперт Focus Томас Егер.По его мнению, усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС – Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует "потенциал стратегического устрашения".В частности, автор статьи выделяет атомный подводный дрон "Посейдон" (2М39) и гиперзвуковую ракету "Циркон" (3М22).Говоря о 2М39, специалист отмечает, теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана.Что касается ракеты "Циркон, то Егер указал на ее огромную скорость, из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он также напомнил, что Россия продолжает ее модернизацию для "еще большего устрашения".Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.

https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html

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россия, focus, владимир путин, сша, политика