Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/etap-1731371400.html
Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики
Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики
Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:30
2021-05-07T09:30
россия
focus
владимир путин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155298/24/1552982429_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_d5537d334d4d90e72bf2e37f24dc2f15.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета, пишет эксперт Focus Томас Егер.По его мнению, усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС – Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует "потенциал стратегического устрашения".В частности, автор статьи выделяет атомный подводный дрон "Посейдон" (2М39) и гиперзвуковую ракету "Циркон" (3М22).Говоря о 2М39, специалист отмечает, теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана.Что касается ракеты "Циркон, то Егер указал на ее огромную скорость, из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он также напомнил, что Россия продолжает ее модернизацию для "еще большего устрашения".Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.
https://ria.ru/20210502/rszo-1729996273.html
https://ria.ru/20210422/zony-1729400981.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155298/24/1552982429_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a5557c552462661e93394205c9ef19a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, focus, владимир путин, сша, политика

Focus: Путин подводит Россию к новому этапу мировой политики

09:30 07.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон" позволят России сохранить статус сверхдержавы и обеспечить безопасность национального суверенитета, пишет эксперт Focus Томас Егер.
По его мнению, усиление противоборства в космосе, о чем свидетельствует создание в США нового вида ВС – Космических сил, а также планы Китая построить космическую станцию, могут помешать России сохранить статус сверхдержавы, из-за чего она модернизирует "потенциал стратегического устрашения".
Военнослужащие ССО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 08:00
"У России такого не было": для спецназа создают необычное оружие
В частности, автор статьи выделяет атомный подводный дрон "Посейдон" (2М39) и гиперзвуковую ракету "Циркон" (3М22).
Говоря о 2М39, специалист отмечает, теперь Россия может наносить ответный ядерный удар из глубин океана.
"Согласно описаниям, "Посейдон" стремительно приближается к вражескому побережью и вызывает там радиоактивное цунами", - пояснил он.
Что касается ракеты "Циркон, то Егер указал на ее огромную скорость, из-за чего 3М22 невозможно отразить. Он также напомнил, что Россия продолжает ее модернизацию для "еще большего устрашения".
Военный - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 09:34
"Известия": Россия создаст "зоны смерти" для высокоточного оружия врага
Обозреватель считает, что два новых вида оружия позволят Москве обеспечить свое влияние в мире и не допустить втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.
"Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики", - заключил Егер.
 
РоссияFocusВладимир ПутинСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
10:22Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году
10:21Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Лента новостейМолния