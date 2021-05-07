https://ria.ru/20210507/estoniya-1731417598.html

Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении воздушной границы

Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении воздушной границы

Эстонские военные вновь утверждают, что российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:44

2021-05-07T16:44

2021-05-07T16:49

россия

александр петров (посол)

ил-96

эстония

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстонские военные вновь утверждают, что российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо.Как ранее сообщали эстонские военные, в среду произошел аналогичный инцидент, когда российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве республики меньше минуты. В четверг МИД вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова и передал ему соответствующую ноту."Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.МИД Эстонии в пятницу вновь вызвал посла России в республике и передал ему ноту.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20201124/granitsa-1586024402.html

https://ria.ru/20210430/polsha-1730708898.html

россия

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россия, александр петров (посол), ил-96, эстония, в мире