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Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении воздушной границы
Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении воздушной границы
Эстонские военные вновь утверждают, что российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T16:44
2021-05-07T16:49
россия
александр петров (посол)
ил-96
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстонские военные вновь утверждают, что российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо.Как ранее сообщали эстонские военные, в среду произошел аналогичный инцидент, когда российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве республики меньше минуты. В четверг МИД вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова и передал ему соответствующую ноту."Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.МИД Эстонии в пятницу вновь вызвал посла России в республике и передал ему ноту.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20201124/granitsa-1586024402.html
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россия, александр петров (посол), ил-96, эстония, в мире

Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении воздушной границы

16:44 07.05.2021 (обновлено: 16:49 07.05.2021)
 
© Марина ЛысцеваПассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд (СЛО) "Россия"
Пассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд (СЛО) Россия - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Марина Лысцева
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстонские военные вновь утверждают, что российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо.
Как ранее сообщали эстонские военные, в среду произошел аналогичный инцидент, когда российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве республики меньше минуты. В четверг МИД вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова и передал ему соответствующую ноту.
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"Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
МИД Эстонии в пятницу вновь вызвал посла России в республике и передал ему ноту.
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РоссияАлександр Петров (посол)Ил-96ЭстонияВ мире
 
 
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