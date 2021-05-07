Эстония обвинила российский Ил-96 в нарушении воздушной границы
16:44 07.05.2021 (обновлено: 16:49 07.05.2021)
© Марина ЛысцеваПассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд (СЛО) "Россия"
© Марина Лысцева
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая - РИА Новости. Эстонские военные вновь утверждают, что российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо.
Как ранее сообщали эстонские военные, в среду произошел аналогичный инцидент, когда российский самолет Ил-96 якобы нарушил воздушную границу страны вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве республики меньше минуты. В четверг МИД вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова и передал ему соответствующую ноту.
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"Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
МИД Эстонии в пятницу вновь вызвал посла России в республике и передал ему ноту.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.