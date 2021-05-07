https://ria.ru/20210507/education-1730714412.html

Про это. Русских родителей возмутило сексуальное воспитание в Германии

Про это. Русских родителей возмутило сексуальное воспитание в Германии

Немецкую систему образования все чаще критикуют. Особенно выходцы из стран постсоветского пространства. Больше всего беспокоят уроки сексуального образования,... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:56

гамбург (город)

кельн

мюнхен

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Ксения Мельникова. Немецкую систему образования все чаще критикуют. Особенно выходцы из стран постсоветского пространства. Больше всего беспокоят уроки сексуального образования, обязательные для начальной школы. С помощью видеопрограмм, красочных иллюстраций и наглядных пособий учителя рассказывают "про это". Родители согласны, что такие знания полезны подросткам, но переживают за маленьких детей. При этом прогулы карают штрафами — и довольно высокими. И стыдно, и смешно"Дочь вернулась домой с целым пакетом брошюр, там картинки красочнее и подробнее, чем в учебниках по биологии. Она туда больше не заглядывала, ей неловко. После урока у нее вообще был шок. До этого она не знала, откуда берутся дети. Догадывалась, но, как оказалось, ошибалась", — рассказывает Ирина, жительница Северного Рейна — Вестфалии. Во втором полугодии у ее дочери-четвероклассницы начались обязательные занятия по сексуальному развитию."Дети смеялись, особенно мальчики. Им было и интересно, и стыдно. Наш классный руководитель передала бумагу, в которой сообщила о старте обучающей программы", — продолжает Ирина. По ее словам, многие родители были недовольны, считая, что для начальной школы это слишком рано. К тому же им не нравится сам метод: "Они смотрели на занятии видео, где крупным планом показаны гениталии, там еще был и половой акт. Подробности дочь рассказывать не захотела, постеснялась".Об уроках сексуального воспитания в немецких школах много спорят. Одни полагают, что детей с ранних лет учат чему-то непристойному или вообще склоняют к нетрадиционной сексуальной ориентации. Другие уверены, что такие занятия необходимы."Сыну рассказали, что бывают разные представители ЛГБТ: гомосексуалисты, лесбиянки, трансгендеры. Причем с акцентом на то, что это нормально. Я не против, но мне кажется, слишком рано давать детям такую информацию. Нужно делать это чуть позже, когда у них сформировалась собственная точка зрения. В начальных классах есть риск, что учителя будут навязывать идеи. Нам повезло: я доверяю нашей классной руководительнице и не сомневаюсь, что она ведет уроки очень профессионально", — говорит житель Гамбурга Николай. При этом все просят не называть их фамилий — опасаются проблем со школой. Родители обеспокоеныПервые уроки сексуального воспитания для старшеклассников появились в ГДР еще в 1959-м. Через девять лет на это решились и в ФРГ. Разработали "Атлас полового воспитания". Детям в основном рассказывали о переходном возрасте и изменениях в организмах мальчиков и девочек. Просвещать даже младшие классы стали только в последние десять лет. Это вызвало недовольство многих взрослых. Активнее всех выступает организация "Обеспокоенные родители" (Besorgte Eltern). Они опасаются, что образовательная программа перегружена лишней информацией, а еще открывает простор для манипуляций. В группе есть выходцы из стран постсоветского пространства, но много и немцев."Я за то, чтобы устанавливать границы, как на других уроках: в этом возрасте школьник должен знать определенный материал по истории, биологии, математике, но не более того. Иначе получается полная свобода выбора — учителя могут рассказывать все что захотят", — рассуждает в разговоре с РИА Новости отец двоих детей Тобиас из Мюнхена.В каждой федеральной земле собственные образовательные программы, школы сами определяют количество уроков. В одних курс занимает всего пару недель, в других — растягивается на полгода. "Обеспокоенные родители" периодически устраивают акции протеста в крупных немецких городах. В руках держат плакаты: "Пусть дети остаются детьми", "Им нужна любовь, а не секс", "Руки прочь от наших детей". На другой стороне баррикад — демонстранты от зеленых и социал-демократов. В основном это представители сексуальных меньшинств: они считают, что "Обеспокоенные родители" — их идеологические противники. "Мои сыновья учатся в начальной школе. Я против уроков сексуального воспитания. Но я не ультраправый, не гомофоб, не христианский фундаменталист, да я вообще атеист! Мы — абсолютно нейтральная группа родителей, но не хотим, чтобы эти занятия вводили так рано", — подчеркивает Тобиас.Без прогуловКурс полового воспитания продолжается в седьмом-восьмом классе. Рассказывают о способах предохранения от нежелательной беременности. Учителя проводят тестирования, связанные с гендерной и сексуальной идентичностью школьников. Немецкий журнал Der Spiegel приводит один из вопросов теста, который возмутил родителей: "Насколько велика вероятность того, что ваша гетеросексуальность — временное явление и потом это изменится?" Недовольных матерей и отцов попыталась успокоить Аня Хеннингсен, профессор полового воспитания в Кильском университете. В том же издании она написала, что многие родители изначально неправильно понимают суть занятий: "Мы поднимаем вопросы, которые играют важную роль в повседневной жизни детей и подростков. Не надо думать, что эти уроки агитируют за порнографию и гомосексуализм". Такие объяснения успокаивают далеко не всех. А пропустить урок тоже не получится — за это грозит штраф. В Германии закон об обязательном посещении школ (Schulpflicht), вне зависимости от гражданства ребенка и его родителей, ввели еще в 1919-м. Действует он и по сей день. Ходить на занятия должен каждый ребенок с шести лет. Прогул без уважительной причины приравнивается к административным нарушениям. Например, в Дюссельдорфе за каждый пропуск придется заплатить по 80 евро, в Кельне — по 188 евро.Несколько лет назад Германию потрясла история многодетного отца Ойгена: он угодил за решетку за то, что его дочь Мелита пропустила несколько занятий по половому воспитанию. Семье выписали штраф, они отказались платить. Дело дошло до окружного суда. Ойгена приговорили к одному дню тюрьмы. Для многих это послужило уроком, отмечает Лара, учительница четвертого класса из Гамбурга. Она понимает беспокойство взрослых. Например, в школьном законе написано о необходимости формировать у воспитанников позитивное отношение к сексуальности: "Многих это пугает. Я уважаю право родителей самостоятельно просвещать детей в этих вопросах. Проблема в том, что зачастую они этого не делают, но и нам не доверяют". По словам Лары, знания о собственном теле и чувствах "дают ощущение комфорта, помогают поддерживать хорошие отношения, а в будущем предостерегут от венерических заболеваний и нежелательной беременности".В учебных планах большинства федеральных земель прописано, что сексуальное воспитание — это "совместная задача учителей и семьи". Все взрослые должны знать, какие вопросы и учебные материалы будут обсуждать. Но при этом не родителям определять образовательную программу, уверены немецкие педагоги. Такова система, и она пока не оставляет выбора.

https://ria.ru/20181215/1548002989.html

https://ria.ru/20190316/1551847212.html

гамбург (город)

кельн

мюнхен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гамбург (город), кельн, мюнхен