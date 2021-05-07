https://ria.ru/20210507/donetsk-1731425771.html
В ДНР возбудили дела против украинских силовиков после обстрела Донецка
В ДНР возбудили дела против украинских силовиков после обстрела Донецка
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила пять уголовных дел против отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:19
2021-05-07T18:19
2021-05-07T18:24
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возбудила пять уголовных дел против отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в четверг украинские силовики обстреляли поселок шахты "Трудовская" в западной части Донецка, повреждены три дома, газопровод и автомобиль.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "теракт", ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html
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