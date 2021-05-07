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Эксперты назвали простой способ увеличения дохода самозанятых
Эксперты назвали простой способ увеличения дохода самозанятых
Официально зарегистрированные самозанятые в России имеют более высокий доход, чем работающие в "серой зоне" предприниматели, поскольку регистрация в налоговой... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:26
2021-05-07T08:26
россия
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официально зарегистрированные самозанятые в России имеют более высокий доход, чем работающие в "серой зоне" предприниматели, поскольку регистрация в налоговой службе позволяет им принимать заказы не только от граждан, но и от бизнеса, где "средний чек" выше, сообщила РИА Новости эксперт онлайн-сервиса услуг YouDo Ольга Чернявская.По данным совместного исследования сервиса и бизнес-платформы ОНФ, разброс в заработке среди самозанятых сейчас очень большой. Эксперты провели анкетирование 2860 самозанятых из всех регионов страны, и обнаружили, что почти половина из них (49%) зарабатывает менее 20 тысяч рублей в месяц. Еще 25% участников заявили, что зарабатывают до 50 тысяч рублей, доход 14% составляет от 50 до 100 тысяч рублей, и всего 12% зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц."Такой разброс может быть обусловлен тем, что достаточно большое количество работающих на себя совмещают фриланс с основной работой. В прошлом году мы проводили опрос, согласно которому таких респондентов оказалось 45%. Плюс, все еще большое количество фрилансеров не оформили налоговый статус, соответственно, не имеют возможности брать заказы от бизнеса, средние чеки которых на порядок выше", - пояснила Чернявская.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) был запущен с 2019 года в четырех пилотных регионах России, а в 2020 году – распространен на всю территорию страны. Этот режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.Возможность работать с юридическими лицами, низкую налоговую ставку, а также повышенное доверие со стороны заказчиков предприниматели называли в качестве главных преимуществ режима. Однако, по данным экспертов, около половины россиян, работающих "на себя", не регистрируют свою деятельность.YouDo — один их крупнейших российских агрегаторов по поиску исполнителей для решения различных бытовых задач. На сайте зарегистрировано более 8 миллионов пользователей, в том числе более 2 миллионов специалистов, оказывающих услуги.
https://ria.ru/20210503/biznes-1730988354.html
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россия, общероссийский народный фронт

Эксперты назвали простой способ увеличения дохода самозанятых

08:26 07.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официально зарегистрированные самозанятые в России имеют более высокий доход, чем работающие в "серой зоне" предприниматели, поскольку регистрация в налоговой службе позволяет им принимать заказы не только от граждан, но и от бизнеса, где "средний чек" выше, сообщила РИА Новости эксперт онлайн-сервиса услуг YouDo Ольга Чернявская.
По данным совместного исследования сервиса и бизнес-платформы ОНФ, разброс в заработке среди самозанятых сейчас очень большой. Эксперты провели анкетирование 2860 самозанятых из всех регионов страны, и обнаружили, что почти половина из них (49%) зарабатывает менее 20 тысяч рублей в месяц. Еще 25% участников заявили, что зарабатывают до 50 тысяч рублей, доход 14% составляет от 50 до 100 тысяч рублей, и всего 12% зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.
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"Такой разброс может быть обусловлен тем, что достаточно большое количество работающих на себя совмещают фриланс с основной работой. В прошлом году мы проводили опрос, согласно которому таких респондентов оказалось 45%. Плюс, все еще большое количество фрилансеров не оформили налоговый статус, соответственно, не имеют возможности брать заказы от бизнеса, средние чеки которых на порядок выше", - пояснила Чернявская.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход (НПД) был запущен с 2019 года в четырех пилотных регионах России, а в 2020 году – распространен на всю территорию страны. Этот режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%.
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Возможность работать с юридическими лицами, низкую налоговую ставку, а также повышенное доверие со стороны заказчиков предприниматели называли в качестве главных преимуществ режима. Однако, по данным экспертов, около половины россиян, работающих "на себя", не регистрируют свою деятельность.
YouDo — один их крупнейших российских агрегаторов по поиску исполнителей для решения различных бытовых задач. На сайте зарегистрировано более 8 миллионов пользователей, в том числе более 2 миллионов специалистов, оказывающих услуги.
 
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