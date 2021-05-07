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В Европе признали опасным популярный пищевой краситель
В Европе признали опасным популярный пищевой краситель
Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой. Об... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:05
2021-05-07T17:04
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Е-171 представляет собой диоксид титана. Он придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает срок хранения. Кроме того, диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены."Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не смогли исключить опасения о генотоксичности (способности вещества повреждать ДНК. — Прим. ред.) после потребления частиц диоксида титана. При приеме внутрь степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме", — заявил ведущий эксперт Маджед Юнес.В EFSA также отметили, что более не могут установить для E-171 допустимое суточное потребление.Ранее продажу продуктов с диоксидом титана запретила Франция. Европейская комиссия и государства-члены намерены проанализировать выводы EFSA и принять решение о рекомендациях для потребителей и нормах.
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еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире

В Европе признали опасным популярный пищевой краситель

15:05 07.05.2021 (обновлено: 17:04 07.05.2021)
 
© Fotolia / Gina SandersПокупка продуктов питания
Покупка продуктов питания - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Fotolia / Gina Sanders
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Е-171 представляет собой диоксид титана. Он придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает срок хранения. Кроме того, диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены.
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"Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не смогли исключить опасения о генотоксичности (способности вещества повреждать ДНК. — Прим. ред.) после потребления частиц диоксида титана. При приеме внутрь степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме", — заявил ведущий эксперт Маджед Юнес.
В EFSA также отметили, что более не могут установить для E-171 допустимое суточное потребление.
Ранее продажу продуктов с диоксидом титана запретила Франция. Европейская комиссия и государства-члены намерены проанализировать выводы EFSA и принять решение о рекомендациях для потребителей и нормах.
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