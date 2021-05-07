https://ria.ru/20210507/dobavki-1731406143.html

В Европе признали опасным популярный пищевой краситель

В Европе признали опасным популярный пищевой краситель

Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой. Об... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:05

2021-05-07T15:05

2021-05-07T17:04

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) более не считает распространенный искусственный краситель Е-171 безопасной пищевой добавкой. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.Е-171 представляет собой диоксид титана. Он придает продуктам привлекательный внешний вид и продлевает срок хранения. Кроме того, диоксид титана используют при изготовлении лаков и красок, керамики, стекла, резины, бумаги и пластика, косметики, лекарств и средств гигиены."Приняв во внимание все доступные научные исследования и данные, группа экспертов пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки. Важнейшим фактором в этом выводе стало то, что мы не смогли исключить опасения о генотоксичности (способности вещества повреждать ДНК. — Прим. ред.) после потребления частиц диоксида титана. При приеме внутрь степень впитывания частиц диоксида титана низкая, однако он может накапливаться в организме", — заявил ведущий эксперт Маджед Юнес.В EFSA также отметили, что более не могут установить для E-171 допустимое суточное потребление.Ранее продажу продуктов с диоксидом титана запретила Франция. Европейская комиссия и государства-члены намерены проанализировать выводы EFSA и принять решение о рекомендациях для потребителей и нормах.

https://ria.ru/20200829/eda-1576458068.html

https://ria.ru/20200519/1571666330.html

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еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире