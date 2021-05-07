В Турции заявили о начале диалога с США по F-35
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine GroeningАмериканский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Анкара получила от Вашингтона письмо, которое может стать началом диалога двух стран по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены ранее США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400, заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Как ранее сказала РИА Новости представитель Пентагона Джессика Максвелл, США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 из-за покупки российских ЗРК С-400.
"Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35", - цитирует Демира телеканал NTV.
США направили официальное уведомление Турции об ее исключении из программы производства новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, сообщило ранее агентство Anadolu. США аннулировали совместный меморандум по производству F-35, подписанный Турцией в январе 2007 года, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Ранее Турция брала на себя обязательство купить 100 самолетов F-35. Она также участвовала в производстве более 1000 компонентов для них. Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция продолжает производство этих компонентов, несмотря на то, что США исключили ее из этого проекта.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.