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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210507/dacha-1731434865.html
Более 1,1 тыс. жителей МО позвонили на горячую линию по "дачной амнистии"
Более 1,1 тыс. жителей МО позвонили на горячую линию по "дачной амнистии"
За первые дни работы горячей линии по "дачной амнистии" в кол-центр позвонили более 1,1 тысячи жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T19:53
2021-05-07T19:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За первые дни работы горячей линии по "дачной амнистии" в кол-центр позвонили более 1,1 тысячи жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных отношений региона.Горячую линию запустили 2 мая на базе Московского областного БТИ. Садоводы могут задать любые вопросы по оформлению имущества.За первые шесть дней за консультацией обратились более 1100 человек.Жители Подмосковья могут удаленно получить услуги благодаря электронным сервисам БТИ. Также сотрудники БТИ готовы приехать к заявителю и сделать необходимые замеры. Работники организации помогут направить пакет документов в Росреестр или сделают это самостоятельно.Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что большинство заявителей, дозвонившихся на горячую линию, интересовались регистрацией домов и хозяйственных построек, переводом нежилого здания в жилое. Также дачники часто спрашивали про прописку в доме, налоговые вычеты и освобождение пенсионеров от налога, их еще волновала тема экономии на электроэнергии. Кроме того, садоводы спрашивали про бонусы, которые получат в случае регистрации имущества.Горячая линия по "дачной амнистии" доступна по телефону: +7 (498) 568-99-95. Звонить можно с 08:00 до 20:00.
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московская область (подмосковье)

Более 1,1 тыс. жителей МО позвонили на горячую линию по "дачной амнистии"

19:53 07.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтроительство дачного дома
Строительство дачного дома - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За первые дни работы горячей линии по "дачной амнистии" в кол-центр позвонили более 1,1 тысячи жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных отношений региона.
Горячую линию запустили 2 мая на базе Московского областного БТИ. Садоводы могут задать любые вопросы по оформлению имущества.
За первые шесть дней за консультацией обратились более 1100 человек.
"Это говорит о том, что людям нужна профессиональная помощь в вопросах имущества", – отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.
Жители Подмосковья могут удаленно получить услуги благодаря электронным сервисам БТИ. Также сотрудники БТИ готовы приехать к заявителю и сделать необходимые замеры. Работники организации помогут направить пакет документов в Росреестр или сделают это самостоятельно.
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что большинство заявителей, дозвонившихся на горячую линию, интересовались регистрацией домов и хозяйственных построек, переводом нежилого здания в жилое. Также дачники часто спрашивали про прописку в доме, налоговые вычеты и освобождение пенсионеров от налога, их еще волновала тема экономии на электроэнергии. Кроме того, садоводы спрашивали про бонусы, которые получат в случае регистрации имущества.
"Мы облегчили получение всей информации по оформлению имущества – вопросы можно задать по телефону, лично в офисах и консультационных центрах МОБТИ, по электронной почте министерства, а также найти информацию на сайтах ведомства и учреждения", – рассказала Адигамова.
Горячая линия по "дачной амнистии" доступна по телефону: +7 (498) 568-99-95. Звонить можно с 08:00 до 20:00.
 
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