https://ria.ru/20210507/dacha-1731434865.html

Более 1,1 тыс. жителей МО позвонили на горячую линию по "дачной амнистии"

Более 1,1 тыс. жителей МО позвонили на горячую линию по "дачной амнистии"

За первые дни работы горячей линии по "дачной амнистии" в кол-центр позвонили более 1,1 тысячи жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T19:53

2021-05-07T19:53

2021-05-07T19:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. За первые дни работы горячей линии по "дачной амнистии" в кол-центр позвонили более 1,1 тысячи жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных отношений региона.Горячую линию запустили 2 мая на базе Московского областного БТИ. Садоводы могут задать любые вопросы по оформлению имущества.За первые шесть дней за консультацией обратились более 1100 человек.Жители Подмосковья могут удаленно получить услуги благодаря электронным сервисам БТИ. Также сотрудники БТИ готовы приехать к заявителю и сделать необходимые замеры. Работники организации помогут направить пакет документов в Росреестр или сделают это самостоятельно.Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова добавила, что большинство заявителей, дозвонившихся на горячую линию, интересовались регистрацией домов и хозяйственных построек, переводом нежилого здания в жилое. Также дачники часто спрашивали про прописку в доме, налоговые вычеты и освобождение пенсионеров от налога, их еще волновала тема экономии на электроэнергии. Кроме того, садоводы спрашивали про бонусы, которые получат в случае регистрации имущества.Горячая линия по "дачной амнистии" доступна по телефону: +7 (498) 568-99-95. Звонить можно с 08:00 до 20:00.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)