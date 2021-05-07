https://ria.ru/20210507/chekhiya-1731429276.html

Вице-премьер Чехии уволил чиновника после заявления о Врбетице и вакцине

Вице-премьер Чехии уволил чиновника после заявления о Врбетице и вакцине

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты". Об этом сам... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T18:54

2021-05-07T18:54

2021-05-07T23:53

вакцина "спутник v"

россия

ян гамачек

мвд чехии

чехия

в мире

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты". Об этом сам политик рассказал в беседе с изданием Novinky.cz.Нетолицкий же отметил, что не знает причин своего увольнения."В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении", — сказал он.Пражское издание Seznam Zprávy 4 мая со ссылкой на источники опубликовало материал, согласно которому Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке вакцины "Спутник V". Позже Нетолицкий также заявил журналистам, что Гамачек говорил ему о намеченной поездке в Москву за российской вакциной. Вице-премьер, в свою очередь, заявлял о намерении подать в суд на авторов дискредитирующего его материала и потребовал извинений от лидеров оппозиционных партий, обвинивших его в антигосударственных действиях.Накануне к изучению подробностей опубликованной в СМИ истории приступили следователи Национального центра по борьбе с оргпреступностью. Также глава военной разведки Чехии Ян Бероун на закрытом заседании комиссии по контролю за деятельностью ведомства не подтвердил появившиеся в СМИ данные о "торге" Гамачека с российскими представителями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/1731224219.html

https://ria.ru/20210419/praga-1728977479.html

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вакцина "спутник v", россия, ян гамачек, мвд чехии, чехия, в мире