Вице-премьер Чехии уволил чиновника после заявления о Врбетице и вакцине
18:54 07.05.2021 (обновлено: 23:53 07.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты". Об этом сам политик рассказал в беседе с изданием Novinky.cz.
Нетолицкий же отметил, что не знает причин своего увольнения.
"В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении", — сказал он.
Пражское издание Seznam Zprávy 4 мая со ссылкой на источники опубликовало материал, согласно которому Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке вакцины "Спутник V". Позже Нетолицкий также заявил журналистам, что Гамачек говорил ему о намеченной поездке в Москву за российской вакциной. Вице-премьер, в свою очередь, заявлял о намерении подать в суд на авторов дискредитирующего его материала и потребовал извинений от лидеров оппозиционных партий, обвинивших его в антигосударственных действиях.
Накануне к изучению подробностей опубликованной в СМИ истории приступили следователи Национального центра по борьбе с оргпреступностью. Также глава военной разведки Чехии Ян Бероун на закрытом заседании комиссии по контролю за деятельностью ведомства не подтвердил появившиеся в СМИ данные о "торге" Гамачека с российскими представителями.