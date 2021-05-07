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Вице-премьер Чехии уволил чиновника после заявления о Врбетице и вакцине
Вице-премьер Чехии уволил чиновника после заявления о Врбетице и вакцине
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты". Об этом сам... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:54
2021-05-07T23:53
вакцина "спутник v"
россия
ян гамачек
мвд чехии
чехия
в мире
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты". Об этом сам политик рассказал в беседе с изданием Novinky.cz.Нетолицкий же отметил, что не знает причин своего увольнения."В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении", — сказал он.Пражское издание Seznam Zprávy 4 мая со ссылкой на источники опубликовало материал, согласно которому Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке вакцины "Спутник V". Позже Нетолицкий также заявил журналистам, что Гамачек говорил ему о намеченной поездке в Москву за российской вакциной. Вице-премьер, в свою очередь, заявлял о намерении подать в суд на авторов дискредитирующего его материала и потребовал извинений от лидеров оппозиционных партий, обвинивших его в антигосударственных действиях.Накануне к изучению подробностей опубликованной в СМИ истории приступили следователи Национального центра по борьбе с оргпреступностью. Также глава военной разведки Чехии Ян Бероун на закрытом заседании комиссии по контролю за деятельностью ведомства не подтвердил появившиеся в СМИ данные о "торге" Гамачека с российскими представителями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/1731224219.html
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вакцина "спутник v", россия, ян гамачек, мвд чехии, чехия, в мире

Вице-премьер Чехии уволил чиновника после заявления о Врбетице и вакцине

18:54 07.05.2021 (обновлено: 23:53 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек исключил главу Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты". Об этом сам политик рассказал в беседе с изданием Novinky.cz.
Нетолицкий же отметил, что не знает причин своего увольнения.
Гамачек - маленький гамак. Чехи начали искать козлов отпущения у себя - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 17:55Авторы
Гамачек - маленький гамак. Чехи начали искать козлов отпущения у себя
"В пятницу утром председатель Ассоциации регионов Мартин Куба позвонил мне и рассказал, что заместитель премьер-министра Гамачек позвонил ему и сообщил о планируемом переназначении", — сказал он.
Пражское издание Seznam Zprávy 4 мая со ссылкой на источники опубликовало материал, согласно которому Гамачек планировал посетить Россию в середине апреля и договориться о том, что Прага якобы не будет сообщать об инциденте во Врбетице в обмен на проведение возможного саммита Россия-США в столице Чехии, а также о поставке вакцины "Спутник V". Позже Нетолицкий также заявил журналистам, что Гамачек говорил ему о намеченной поездке в Москву за российской вакциной. Вице-премьер, в свою очередь, заявлял о намерении подать в суд на авторов дискредитирующего его материала и потребовал извинений от лидеров оппозиционных партий, обвинивших его в антигосударственных действиях.
Накануне к изучению подробностей опубликованной в СМИ истории приступили следователи Национального центра по борьбе с оргпреступностью. Также глава военной разведки Чехии Ян Бероун на закрытом заседании комиссии по контролю за деятельностью ведомства не подтвердил появившиеся в СМИ данные о "торге" Гамачека с российскими представителями.
Сотрудники полиции у здания посольства России в Праге, Чехия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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Вакцина "Спутник V"РоссияЯн ГамачекМВД ЧехииЧехияВ мире
 
 
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