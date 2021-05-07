https://ria.ru/20210507/buzova-1731358278.html

"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии

"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram о своем состоянии после госпитализации, соответствующий ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T01:34

2021-05-07T01:34

2021-05-07T06:32

шоубиз

ольга бузова

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram о своем состоянии после госпитализации, соответствующий ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник и провели срочную операцию под общим наркозом. Причины госпитализации не уточняли. Информацию о госпитализации певицы подтвердил "Звезде" ее пресс-секретарь Антон Богославский. "Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится", - сказала Бузова со слезами на глазах.При этом телеведущая извинилась перед своими поклонниками за их переживания."Все нормально. Все будет хорошо. Главное, все самое страшное позади. Сейчас нужно только восстанавливаться", — добавила она.Как ранее рассказал Богуславский, Бузова перенесла операцию, при этом он не уточнил причину врачебного вмешательства. После сообщений о госпитализации певица закрыла свой Instagram-аккаунт.

https://ria.ru/20210505/buzova-1731223697.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова