https://ria.ru/20210507/buzova-1731358278.html
"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram о своем состоянии после госпитализации, соответствующий ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T01:34
2021-05-07T01:34
2021-05-07T06:32
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram о своем состоянии после госпитализации, соответствующий ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник и провели срочную операцию под общим наркозом. Причины госпитализации не уточняли. Информацию о госпитализации певицы подтвердил "Звезде" ее пресс-секретарь Антон Богославский. "Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится", - сказала Бузова со слезами на глазах.При этом телеведущая извинилась перед своими поклонниками за их переживания."Все нормально. Все будет хорошо. Главное, все самое страшное позади. Сейчас нужно только восстанавливаться", — добавила она.Как ранее рассказал Богуславский, Бузова перенесла операцию, при этом он не уточнил причину врачебного вмешательства. После сообщений о госпитализации певица закрыла свой Instagram-аккаунт.
https://ria.ru/20210505/buzova-1731223697.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольга бузова
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости.
Певица и телеведущая Ольга Бузова
рассказала в Instagram
о своем состоянии после госпитализации, соответствующий ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ
.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бузову экстренно положили в одну из столичных клиник и провели срочную операцию под общим наркозом. Причины госпитализации не уточняли. Информацию о госпитализации певицы подтвердил "Звезде" ее пресс-секретарь Антон Богославский.
"Я не знаю, то ли это наркоз, то ли еще. Постоянно плачу, я не могу встать с кровати пока еще. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думаю, что станет легче, я вам все расскажу, но легче не становится", - сказала Бузова со слезами на глазах.
При этом телеведущая извинилась перед своими поклонниками за их переживания.
"Все нормально. Все будет хорошо. Главное, все самое страшное позади. Сейчас нужно только восстанавливаться", — добавила она.
Как ранее рассказал Богуславский, Бузова перенесла операцию, при этом он не уточнил причину врачебного вмешательства. После сообщений о госпитализации певица закрыла свой Instagram-аккаунт.