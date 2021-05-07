https://ria.ru/20210507/braziliya-1731357561.html

Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами

Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами

Полиция бразильского штата Рио-де-Жанейро объяснила большое число жертв в ходе утренней спецоперации в фавелах тем, что предполагаемые преступники покушались на РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T01:03

2021-05-07T01:03

2021-05-07T01:03

рио-де-жанейро (город)

бразилия

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая - РИА Новости. Полиция бразильского штата Рио-де-Жанейро объяснила большое число жертв в ходе утренней спецоперации в фавелах тем, что предполагаемые преступники покушались на жизнь полицейских и убили одного из них.Перестрелка полиции и предполагаемых наркоторговцев произошла в четверг утром на севере Рио-де-Жанейро в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По информации СМИ, в перестрелке, которая началась в фавелах и продолжилась на путях метрополитена, погибли 24 предполагаемых преступника и один офицер полиции. Огнестрельные ранения получили двое пассажиров проходящего мимо поезда метро.По словам Кури, агенты полиции столкнулись в фавелах с вооруженным сопротивлением, после чего вынужденно открыли огонь, который привел к человеческим жертвам. В ходе операции в фавелах силовики изъяли 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемёт, 12 гранат и ружье 12 калибра.Число жертв в сегодняшней полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года, сообщил новостной портал G1.По мнению правозащитников, полиция штата игнорирует решения верховного суда, запретившего ряд полицейских операций на время пандемии, а политика губернатора в вопросах безопасности ведет к систематическим нарушениям прав жителей фавел в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20201124/braziliya-1586021806.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире