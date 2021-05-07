https://ria.ru/20210507/bortko-1730654973.html

Биография Владимира Бортко

Биография Владимира Бортко

Режиссер, сценарист, актер Владимир Владимирович Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. Его отец Владимир Бортко (1924-1983) и мать Марина Захаренко... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T00:55

2021-05-07T00:55

2021-05-07T00:55

владимир бортко

москва

справки

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Режиссер, сценарист, актер Владимир Владимирович Бортко родился 7 мая 1946 года в Москве. Его отец Владимир Бортко (1924-1983) и мать Марина Захаренко (1921-2016) – участники Великой Отечественной войны. Отец потерял во время сражения под Сталинградом (ныне Волгоград) ногу, демобилизовавшись, окончил ГИТИС, был режиссером Московского драматического театра (ныне театр на Малой Бронной), Московского театра имени Гоголя (ныне Гоголь-центр), Одесского русского театра, Волгоградского и Курского драматических театров. Мать была актрисой киевского Театра имени И. Франко. Брак родителей не сложился, после развода мать вышла замуж за известного писателя и драматурга Александра Корнейчука (1905-1972). В 1965 году Владимир Бортко окончил Киевский геологоразведочный техникум, в 1974 году – режиссерский курс факультета кинематографии Киевского государственного института театрального искусства (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения) имени И.К. Карпенко-Карого, мастерская Родиона Ефименко.С 1965 по 1966 год проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.В 1966-1969 годах работал техником-электриком Военпроекта в Киеве.После окончания института некоторое время работал режиссером на Киностудии имени Довженко.С 1980 года – режиссер-постановщик киностудии "Ленфильм".Дипломная работа Бортко – короткометражный фильм "Доктор" (1973) получила Главный приз на Всесоюзном кинофестивале "Молодость-73" (Киев). Картина "Канал" (1975), снятая на студии Довженко, была отмечена призами Всесоюзного кинофестиваля "Молодость" в Киеве и III Всесоюзного кинофестиваля в Свердловске (ныне Екатеринбург). Дебютом режиссера в большом кино стал фильм "Комиссия по расследованию", вышедший в 1978 году и памятный актерскими работами Олега Ефремова, Евгения Лебедева и Ирины Мирошниченко.В 1980 году на экраны вышел его фильм "Мой папа – идеалист".Известность пришла к Владимиру Бортко после комедийной ленты "Блондинка за углом" (1982), главные роли в которой сыграли Андрей Миронов и Татьяна Догилева. Затем он снял экранизацию повести Гектора Мало "Без семьи" (1984) и короткометражный комедийный фильм "Голос" (1986), удостоенный приза МКФ комедийных фильмов в Габрове (Болгария).В середине 1980-х годов интерес вызвала его психологическая драма "Единожды солгав..." (1987), завоевавшая главный приз МКФ в Барселоне (Испания).Экранизация повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1988) принесла Владимиру Бортко признание мировой кинообщественности. Роль профессора Преображенского в "Собачьем сердце" стала одной из лучших работ Евгения Евстигнеева, а роль Шарикова открыла для кино Владимира Толоконникова. Фильм был удостоен Гран-при кинофестиваля в Перудже (Италия), МКФ в Варшаве и фестиваля в Душанбе. За эту картину режиссер был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.В 1991 году на экраны вышла военная драма Владимира Бортко "Афганский излом", в которой снялся популярный в те годы в Советском Союзе итальянский актер Микеле Плачидо. В 1992 году режиссер поставил фильм "Удачи вам, господа! " в 1997 году – трагикомедию "Цирк сгорел, и клоуны разбежались..." Под псевдонимом Ян Худокормов он снял две серии телесериала "Улицы разбитых фонарей" ("Страховочный вариант" и "Блюз осеннего вечера", 1998).В 2000 году им был создан криминальный сериал "Бандитский Петербург" ("Барон" и "Адвокат"). В 2003 году на телеэкраны вышел многосерийный телевизионный фильм "Идиот", снятый по одноименному роману Федора Достоевского. Картина была удостоена премии "Золотой Орел" в номинации "лучший телевизионный фильм". Следующая работа режиссера – сериал по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (2005) был отмечен Специальным призом жюри на МКФ Биарриц (Франция), а также призом на Российском кинофестивале "Виват кино России".В 2009 году на экраны страны вышел фильм "Тарас Бульба" по повести Николая Гоголя, который получил приз зрительских симпатий на кинофестивале "Виват кино России!" и гран-при МКФ "Золотой Витязь". В 2011 году Бортко выпустил четырехсерийный фильм "Петр Первый. Завещание" по роману Даниила Гранина.В 2015 году в прокат вышла его детективная драма "Душа шпиона" по роману разведчика Михаила Любимова "И ад следовал за ним". В 2017 году режиссер выпустил фильм "О любви" с Анной Чиповской, Алексеем Чадовым и Дмитрием Певцовым в главных ролях. К большинству своих фильмов и сериалов Владимир Бортко написал сценарии.Он продюсировал сериалы "Бандитский Петербург ("Арестант", "Опер", "Журналист", 2003), "Легенда о Тампуке" (2004), "Честь имею" (2004), "Дело чести" (2007), "Васильевский остров" (2009), а также собственные сериалы "Мастер и Маргарита" и "Петр Первый. Завещание" (2011).Как актер сыграл роли в своих сериалах "Бандитский Петербург-2 (Адвокат)" и "Мастер и Маргарита".Бортко пробовал себя и в качестве театрального режиссера. В 1993 году на сцене Эрмитажного театра (Санкт-Петербург) он поставил спектакль "Царь Эдип".В 2010 году в петербургском театре "Балтийский дом" состоялась премьера спектакля "Молот ведьм" в его постановке. Пьеса, которая легла в основу постановки, написана Бортко в соавторстве с драматургом Александром Червинским.В 1989-1992 годах Владимир Бортко был председателем правления Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов.В 2007 году Бортко вступил в ряды Коммунистической партии Российской Федерации. В 2011 году он избран депутатом Государственной Думы VI от КПРФ и занял пост заместителя председателя комитета ГД по культуре.В 2016 году режиссер был избран депутатом Госдумы VII созыва от КПРФ и стал первым заместителем председателя комитета по культуре. В 2019 году Бортко баллотировался от КПРФ кандидатом на выборы губернатора Санкт-Петербурга, но снял свою кандидатуру. Владимир Бортко – Народный артист России (2000). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1990). За большой вклад в развитие киноискусства и многолетнюю творческую деятельность награжден российским орденом Почета (2006). Имеет звание Заслуженный деятель искусств РФ. Народный артист Украины (2003). В 2018 году награжден молдавским орденом Почета (Ordinul de Onoare). Лауреат премий "ТЭФИ", "Золотой орел", "Виват кино России!", "Золотой витязь", "Окно в Европу", а также Премии Александра Солженицына. Среди его международных наград – призы международных кинофестивалей в Барселоне, Перудже, Варшаве, Варне.Режиссер женат, его супруга Наталия Бортко – сценарист, генеральный директор Студии 2-Б-2 Интертэйнмент. У супругов есть сын – китаист, окончивший восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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