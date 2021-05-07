Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев
03:26 07.05.2021 (обновлено: 04:41 07.05.2021)
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалась Россия.
Блинкен провел двухдневный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.
"Я продуктивно провел время в Киеве с президентом Зеленским и другими людьми, с которыми я встречался. США решительно настроены перед лицом агрессии России и для поддержки работы, которая требуется, чтобы обеспечить суверенное, демократическое и преуспевающее будущее Украины", - написал он в Twitter.
Как сообщалось ранее, Блинкен сделал в Киеве ряд заявлений, касающихся России. Он заявил, в частности, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию войск РФ и наблюдают за ситуацией очень внимательно.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.