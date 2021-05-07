https://ria.ru/20210507/blinken-1731359975.html

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев

Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалась Россия. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T03:26

2021-05-07T03:26

2021-05-07T04:41

россия

энтони блинкен

владимир зеленский

сша

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалась Россия.Блинкен провел двухдневный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.Как сообщалось ранее, Блинкен сделал в Киеве ряд заявлений, касающихся России. Он заявил, в частности, что США видят на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию войск РФ и наблюдают за ситуацией очень внимательно.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявляли об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210506/blinken-1731351854.html

https://ria.ru/20210506/vyzov-1731323985.html

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россия, энтони блинкен, владимир зеленский, сша, украина, в мире