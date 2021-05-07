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В Иерусалиме вспыхнули беспорядки
В Иерусалиме вспыхнули беспорядки
Шестеро полицейских получили ранения в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, также пострадали 53 палестинца. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-07T22:13
2021-05-08T02:13
беспорядки в восточном иерусалиме
красный полумесяц
бапор
иордания
восточный иерусалим
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 7 мая — РИА Новости. Шестеро полицейских получили ранения в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, также пострадали 53 палестинца.Такие данные привели в пресс-службе полиции Израиля и в организации Красный полумесяц."Силы полиции и пограничной полиции работают над восстановлением порядка после волнений, которые начались сегодня на Храмовой горе, во время которых сотни верующих начали грубо нарушать порядок, нападать на полицейских, бросая в них камни и предметы", — заявили в ведомстве.Отмечается, что силовикам удалось восстановить контроль над ситуацией.Вечером также возобновились беспорядки в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Участников призвали разойтись, но они этого не сделали. После этого полиция получила приказ разогнать акцию и применила спецсредства.Протесты в этом районе продолжаются уже больше недели. Там проживают несколько арабских семей, которые израильский суд постановил выселить.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в квартале Шейх Джаррах, но им не вручили документы на право собственности.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
https://ria.ru/20210430/izrail-1730779775.html
https://ria.ru/20210430/davka-1730701910.html
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беспорядки в восточном иерусалиме, красный полумесяц, бапор, иордания, восточный иерусалим, израиль, в мире

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки

22:13 07.05.2021 (обновлено: 02:13 08.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 7 мая — РИА Новости. Шестеро полицейских получили ранения в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, также пострадали 53 палестинца.
Такие данные привели в пресс-службе полиции Израиля и в организации Красный полумесяц.
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"Силы полиции и пограничной полиции работают над восстановлением порядка после волнений, которые начались сегодня на Храмовой горе, во время которых сотни верующих начали грубо нарушать порядок, нападать на полицейских, бросая в них камни и предметы", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что силовикам удалось восстановить контроль над ситуацией.
Вечером также возобновились беспорядки в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Участников призвали разойтись, но они этого не сделали. После этого полиция получила приказ разогнать акцию и применила спецсредства.
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Протесты в этом районе продолжаются уже больше недели. Там проживают несколько арабских семей, которые израильский суд постановил выселить.
В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в квартале Шейх Джаррах, но им не вручили документы на право собственности.
Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".
Очевидцы и спецслужбы на месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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