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В Иерусалиме вспыхнули беспорядки

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки

Шестеро полицейских получили ранения в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, также пострадали 53 палестинца. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-07T22:13

2021-05-07T22:13

2021-05-08T02:13

беспорядки в восточном иерусалиме

красный полумесяц

бапор

иордания

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 7 мая — РИА Новости. Шестеро полицейских получили ранения в ходе столкновений в Восточном Иерусалиме, также пострадали 53 палестинца.Такие данные привели в пресс-службе полиции Израиля и в организации Красный полумесяц."Силы полиции и пограничной полиции работают над восстановлением порядка после волнений, которые начались сегодня на Храмовой горе, во время которых сотни верующих начали грубо нарушать порядок, нападать на полицейских, бросая в них камни и предметы", — заявили в ведомстве.Отмечается, что силовикам удалось восстановить контроль над ситуацией.Вечером также возобновились беспорядки в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Участников призвали разойтись, но они этого не сделали. После этого полиция получила приказ разогнать акцию и применила спецсредства.Протесты в этом районе продолжаются уже больше недели. Там проживают несколько арабских семей, которые израильский суд постановил выселить.В 1956 году правительство Иордании в сотрудничестве с Ближневосточным агентством ООН БАПОР поселило 28 семей в квартале Шейх Джаррах, но им не вручили документы на право собственности.Накануне спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд выразил озабоченность в связи с ситуацией в Восточном Иерусалиме и призывал Израиль "прекратить снос и выселение в соответствии с его обязательствами и в соответствии с международным гуманитарным правом".

https://ria.ru/20210430/izrail-1730779775.html

https://ria.ru/20210430/davka-1730701910.html

https://ria.ru/20210430/davka-1730632329.html

иордания

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в восточном иерусалиме, красный полумесяц, бапор, иордания, восточный иерусалим, израиль, в мире