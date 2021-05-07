https://ria.ru/20210507/bespilotnik-1731357287.html
Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
Беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе в очередной раз совершил аварийную посадку из-за радиоэлектронных помех, говорится в... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T00:58
2021-05-07T00:58
2021-05-07T00:58
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Беспилотник специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе в очередной раз совершил аварийную посадку из-за радиоэлектронных помех, говорится в заявлении.Как сообщается, беспилотный аппарат начал полет в четверг в 12.30 с площадки на базе в селе Степановка, которое находится под контролем правительственных сил Украины.Во время полета беспилотник неоднократно испытывал атаки путем создания радиопомех, подавляющих прием сигналов GPS. Из-за угрозы потери пространственного контроля представители миссии приняли решение о прекращении полета. Две попытки приземлить аппарат оказались неудачными, на третий раз аварийную посадку удалось осуществить на поле в 600 метрах от намеченного места приземления.Последний раз об аварийной посадке беспилотника СММ сообщалось 25 апреля. Тогда представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил журналистам, что причиной инцидента стали радиоэлектронные помехи, созданные украинскими силовиками.
https://ria.ru/20210506/miny-1731347658.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, украина, в мире