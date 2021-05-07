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В Берлине выпал снег
В Берлине выпал снег
В Берлине шедший с утра дождь сменился обильным снегопадом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:35
2021-05-07T17:10
германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. В Берлине шедший с утра дождь сменился обильным снегопадом, сообщил корреспондент РИА Новости.Накануне метеослужба прогнозировала в столице Германии осадки в виде дождя и температуру до плюс девяти градусов. При этом 10 мая ожидается потепление до плюс 28.Немецкие синоптики отмечали, что минувший месяц стал холодным — температура в среднем была на 1,3 градуса ниже референсных значений за период с 1961 по 1990 год и составила около шести градусов тепла по Цельсию.По сравнению с периодом с 1991 по 2020 год понижение температуры в апреле составило 2,9 градуса.
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германия, берлин (город)

В Берлине выпал снег

12:35 07.05.2021 (обновлено: 17:10 07.05.2021)
 
© AFP 2021 / David GannonСнегопад в Берлине 7 мая 2021 года
Снегопад в Берлине 7 мая 2021 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AFP 2021 / David Gannon
Снегопад в Берлине 7 мая 2021 года
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БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. В Берлине шедший с утра дождь сменился обильным снегопадом, сообщил корреспондент РИА Новости.
Накануне метеослужба прогнозировала в столице Германии осадки в виде дождя и температуру до плюс девяти градусов. При этом 10 мая ожидается потепление до плюс 28.
Немецкие синоптики отмечали, что минувший месяц стал холодным — температура в среднем была на 1,3 градуса ниже референсных значений за период с 1961 по 1990 год и составила около шести градусов тепла по Цельсию.
По сравнению с периодом с 1991 по 2020 год понижение температуры в апреле составило 2,9 градуса.
 
ГерманияБерлин (город)
 
 
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