https://ria.ru/20210507/berlin-1731391124.html

В Берлине выпал снег

В Берлине выпал снег

В Берлине шедший с утра дождь сменился обильным снегопадом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:35

2021-05-07T12:35

2021-05-07T17:10

германия

берлин (город)

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БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. В Берлине шедший с утра дождь сменился обильным снегопадом, сообщил корреспондент РИА Новости.Накануне метеослужба прогнозировала в столице Германии осадки в виде дождя и температуру до плюс девяти градусов. При этом 10 мая ожидается потепление до плюс 28.Немецкие синоптики отмечали, что минувший месяц стал холодным — температура в среднем была на 1,3 градуса ниже референсных значений за период с 1961 по 1990 год и составила около шести градусов тепла по Цельсию.По сравнению с периодом с 1991 по 2020 год понижение температуры в апреле составило 2,9 градуса.

германия

берлин (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город)