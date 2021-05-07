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Белоруссия не встанет на колени, заявили в Минске
Белоруссия не встанет на колени, заявили в Минске
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна не встанет на колени несмотря на оказываемое на нее давление. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:52
2021-05-07T18:52
роман головченко
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 7 мая – РИА новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна не встанет на колени несмотря на оказываемое на нее давление.Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, данное заявление премьер сделал во время посещения в преддверии празднования Дня Победы Военного кладбища в Минске, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.Он также сказал, что в Белоруссии "хотели бы навсегда забыть страдания, жертвы, ужасы той войны, перевернуть навсегда эту страницу, но, к сожалению, приходится все чаще обращаться к тем урокам".Он подчеркнул, что не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Белоруссии. "Не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле, действуем исходя из интересов развития нашей страны, нашего народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости и суверенитета, тем изощреннее и жестче становятся эти методы", - подчеркнул премьер-министр.Головченко также отметил, что еще предстоит открыть много неизвестных страниц истории, многим из которых не придавалось значение. "Сейчас раскрываются архивы, мы узнаем новую информацию о том, как вели себя разные люди в это тяжелое время (во время Великой Отечественной войны - ред.). Раньше мы больше говорили о героизме. Действительно, героизма было очень много. Но сейчас приходится говорить и о предательствах, изменах. Мы должны все это знать и дать этому оценку для того, чтобы такое никогда не повторилось вновь", - констатировал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html
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роман головченко, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, сша, в мире

Белоруссия не встанет на колени, заявили в Минске

18:52 07.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 7 мая – РИА новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна не встанет на колени несмотря на оказываемое на нее давление.
Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, данное заявление премьер сделал во время посещения в преддверии празднования Дня Победы Военного кладбища в Минске, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая, через что пришлось пройти нашим предкам, дедам и прадедам, мы, конечно же, отвечаем тем, кто пытается на нас давить. Беларусь никогда не встанет на колени. Точно так же, как мы не встали на колени перед самой страшной войной не только XX века, но и всей мировой истории", - приводятся слова Головченко на сайте белорусского кабмина.

Он также сказал, что в Белоруссии "хотели бы навсегда забыть страдания, жертвы, ужасы той войны, перевернуть навсегда эту страницу, но, к сожалению, приходится все чаще обращаться к тем урокам".
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"Мы помним, как на заре нашей независимости в 1994 году западные страны - США, Великобритания - гарантировали Беларуси защиту ее суверенитета, отсутствие давления, экономического принуждения. И, как говорится, не успели высохнуть чернила на этом документе, как мы столкнулись с тем самым давлением, от которого нас обещали оградить. С 1994 года прошло определенное количество времени, но нападки на нашу страну не прекращались в течение всего этого периода", - сказал Головченко.

Он подчеркнул, что не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Белоруссии. "Не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле, действуем исходя из интересов развития нашей страны, нашего народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости и суверенитета, тем изощреннее и жестче становятся эти методы", - подчеркнул премьер-министр.
Головченко также отметил, что еще предстоит открыть много неизвестных страниц истории, многим из которых не придавалось значение. "Сейчас раскрываются архивы, мы узнаем новую информацию о том, как вели себя разные люди в это тяжелое время (во время Великой Отечественной войны - ред.). Раньше мы больше говорили о героизме. Действительно, героизма было очень много. Но сейчас приходится говорить и о предательствах, изменах. Мы должны все это знать и дать этому оценку для того, чтобы такое никогда не повторилось вновь", - констатировал он.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
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