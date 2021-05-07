https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731428828.html

Белоруссия не встанет на колени, заявили в Минске

Белоруссия не встанет на колени, заявили в Минске

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна не встанет на колени несмотря на оказываемое на нее давление. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T18:52

2021-05-07T18:52

2021-05-07T18:52

роман головченко

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

минск

белоруссия

сша

в мире

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МИНСК, 7 мая – РИА новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна не встанет на колени несмотря на оказываемое на нее давление.Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, данное заявление премьер сделал во время посещения в преддверии празднования Дня Победы Военного кладбища в Минске, где почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.Он также сказал, что в Белоруссии "хотели бы навсегда забыть страдания, жертвы, ужасы той войны, перевернуть навсегда эту страницу, но, к сожалению, приходится все чаще обращаться к тем урокам".Он подчеркнул, что не всем нравится свобода, независимость и суверенитет Белоруссии. "Не нравится, что мы сами принимаем решения на своей земле, действуем исходя из интересов развития нашей страны, нашего народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости и суверенитета, тем изощреннее и жестче становятся эти методы", - подчеркнул премьер-министр.Головченко также отметил, что еще предстоит открыть много неизвестных страниц истории, многим из которых не придавалось значение. "Сейчас раскрываются архивы, мы узнаем новую информацию о том, как вели себя разные люди в это тяжелое время (во время Великой Отечественной войны - ред.). Раньше мы больше говорили о героизме. Действительно, героизма было очень много. Но сейчас приходится говорить и о предательствах, изменах. Мы должны все это знать и дать этому оценку для того, чтобы такое никогда не повторилось вновь", - констатировал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731403416.html

https://ria.ru/20210504/lukashenko-1731102750.html

минск

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, сша, в мире