https://ria.ru/20210507/avto-1731368780.html

Россиян призвали поторопиться с покупкой нового авто

Россиян призвали поторопиться с покупкой нового авто

Снижение стоимости автомобилей сейчас маловероятно, поэтому с покупкой новой машины лучше поторопиться. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил член совета... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:49

2021-05-07T08:49

2021-05-07T08:49

олег мосеев

владимир моженков

российские автомобильные дилеры

авто

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Снижение стоимости автомобилей сейчас маловероятно, поэтому с покупкой новой машины лучше поторопиться. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил член совета директоров группы компаний "Оками" Олег Мосеев.По его словам, такая ситуация сложилась из-за дефицита некоторых моделей.Такого же мнения придерживаются в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", где подчеркнули, что из-за длительного дефицита моделей покупатели стали реже получать скидки при покупке автомобиля, а число кредитов, наоборот, выросло. В организации также отметили, что производители продолжают повышать цены.Ранее российские дилеры предупредили о подорожании новых автомобилей на 2-7% во втором квартале 2021 года.

https://ria.ru/20210501/avtomobili-1730792451.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/avto-1729214656.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мосеев, владимир моженков, российские автомобильные дилеры, авто, общество