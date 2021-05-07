https://ria.ru/20210507/avto-1731368780.html
Россиян призвали поторопиться с покупкой нового авто
Россиян призвали поторопиться с покупкой нового авто
Снижение стоимости автомобилей сейчас маловероятно, поэтому с покупкой новой машины лучше поторопиться. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил член совета... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:49
2021-05-07T08:49
2021-05-07T08:49
олег мосеев
владимир моженков
российские автомобильные дилеры
авто
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Снижение стоимости автомобилей сейчас маловероятно, поэтому с покупкой новой машины лучше поторопиться. Об этом в беседе с "URA.RU" заявил член совета директоров группы компаний "Оками" Олег Мосеев.По его словам, такая ситуация сложилась из-за дефицита некоторых моделей.Такого же мнения придерживаются в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", где подчеркнули, что из-за длительного дефицита моделей покупатели стали реже получать скидки при покупке автомобиля, а число кредитов, наоборот, выросло. В организации также отметили, что производители продолжают повышать цены.Ранее российские дилеры предупредили о подорожании новых автомобилей на 2-7% во втором квартале 2021 года.
https://ria.ru/20210501/avtomobili-1730792451.html
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олег мосеев, владимир моженков, российские автомобильные дилеры, авто, общество