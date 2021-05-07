https://ria.ru/20210507/ataka-1731445631.html

Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"

Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата начать проверку информации о хакерской атаке на сайт "Бессмертный... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:33

2021-05-07T22:33

2021-05-07T22:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571459905_0:140:1500:984_1920x0_80_0_0_3d1fec96901f118b910ae3ac127b106d.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата начать проверку информации о хакерской атаке на сайт "Бессмертный полк", сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 5 мая сайт атаковали хакеры. Они заменили подписи на некоторых фотографиях, назвав героев именами нацистских преступников.Бастрыкин подчеркнул, что необходимо тщательно исследовать все связанные с этим обстоятельства и установить всех причастных.

https://ria.ru/20210507/polk-1731385158.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия