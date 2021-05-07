https://ria.ru/20210507/ataka-1731445631.html
Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата начать проверку информации о хакерской атаке на сайт "Бессмертный... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:33
2021-05-07T22:33
2021-05-07T22:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата начать проверку информации о хакерской атаке на сайт "Бессмертный полк", сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 5 мая сайт атаковали хакеры. Они заменили подписи на некоторых фотографиях, назвав героев именами нацистских преступников.Бастрыкин подчеркнул, что необходимо тщательно исследовать все связанные с этим обстоятельства и установить всех причастных.
https://ria.ru/20210507/polk-1731385158.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия