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Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата начать проверку информации о хакерской атаке на сайт "Бессмертный... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:33
2021-05-07T22:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата начать проверку информации о хакерской атаке на сайт "Бессмертный полк", сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 5 мая сайт атаковали хакеры. Они заменили подписи на некоторых фотографиях, назвав героев именами нацистских преступников.Бастрыкин подчеркнул, что необходимо тщательно исследовать все связанные с этим обстоятельства и установить всех причастных.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"

22:33 07.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЖитель Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Житель Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата начать проверку информации о хакерской атаке на сайт "Бессмертный полк", сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СМИ сообщалось, что в ночь на 5 мая сайт атаковали хакеры. Они заменили подписи на некоторых фотографиях, назвав героев именами нацистских преступников.

"Глава СК России поручил профильному подразделению центрального аппарата Следственного комитета начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт "Бессмертного полка онлайн" был подвергнут хакерской атаке", - говорится в сообщении.

Бастрыкин подчеркнул, что необходимо тщательно исследовать все связанные с этим обстоятельства и установить всех причастных.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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Организаторы продлили прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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