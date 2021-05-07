https://ria.ru/20210507/arktika-1731372347.html

Вильфанд оценил открытие "тепловых бомб" в Арктике

Вильфанд оценил открытие "тепловых бомб" в Арктике

Статья о "тепловых бомбах", которые влияют на таяние льда в Арктике, точно описывает процесс попадания воды из Тихого океана в Северный Ледовитый, но считать... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T09:40

2021-05-07T09:40

2021-05-07T09:40

северный ледовитый океан

тихий океан

атлантический океан

роман вильфанд

гидрометцентр

арктика

наука

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Статья о "тепловых бомбах", которые влияют на таяние льда в Арктике, точно описывает процесс попадания воды из Тихого океана в Северный Ледовитый, но считать "бомбы" главной причиной таяния арктических льдов нельзя, так как этот природный механизм действовал задолго до изменения климата, пояснил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее была опубликована статья института океанографического Скриппса (США), в которой американские, английские и немецкие ученые исследовали, как перемещаются воды из Тихого в Северный Ледовитый океан. При этом в исследовании говорилось о "тепловых бомбах", которые проникают в Арктику и разрушают морской лед."Как только появляется исследование, носящее громкое, звучное название, оно сразу же "всплывает", но не в океанах, не в водной среде, а в информационной за счет своего названия. "Тепловые бомбы" - конечно же, это не бог весть какая значимость. Ученые открыли, что в Тихом океане под поверхностной водой находятся большие объемы теплой воды. Они и являются "бомбами", потому что, когда они всплывают на поверхность, то разрушается лед", - сказал Вильфанд.Вильфанд пояснил, что ученым удалось точно описать, как поступают воды из Тихого и Атлантического океанов в Северный Ледовитый, который очень мало изучен. Ученый отметил, что нельзя утверждать, что сокращение льда в Арктике происходит за счет "тепловых бомб" и что "бомбы" являются ключевым проявлением изменения климата в Арктике.Как пояснил Вильфанд, на поверхности Тихого и Атлантического океанов вода соленая за счет постоянного испарения воды с поверхности, а испаряется пресная часть. Поэтому содержание солей на поверхности значительное. В Северном Ледовитом океане ее гораздо меньше."Она там (подо льдами Северного Ледовитого океана - ред.) холодная и пресная, а на поверхности Тихого океана - соленая и теплая… Соленая вода плотнее пресной, поэтому, когда через Берингов пролив поступают более соленые воды Тихого океана, они опускаются, как бы подныривают под более холодную воду, которая соприкасается с океаном… Там действительно циркулируют большие объемы теплой воды, они как бы выходят на поверхность, и начинает лед подтаивать", - пояснил Вильфанд.Он отметил, что так же ситуация складывается и с попаданием воды из Атлантического океана в западный сектор Северного Ледовитого."Может ли это приводить к ускорению потепления в Северном Ледовитом океане? За счет чего, это же не только что начавшийся процесс. Так всегда было, поэтому нужно быть более спокойным. Все факторы (потепления - ред.), которые существуют, оцениваются. Главная проблема - это парниковые газы", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20200725/1574896843.html

https://ria.ru/20200422/1570418829.html

https://ria.ru/20190424/1553012341.html

северный ледовитый океан

тихий океан

атлантический океан

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный ледовитый океан, тихий океан, атлантический океан, роман вильфанд, гидрометцентр, арктика, наука