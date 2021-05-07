https://ria.ru/20210507/arest-1731404223.html

Мужа блогерши, найденной мертвой под Екатеринбургом, заключили под стражу

Мужа блогерши, найденной мертвой под Екатеринбургом, заключили под стражу

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, которую нашли мертвой в лесополосе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:51

2021-05-07T14:51

2021-05-07T17:10

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге заключил под стражу мужа модели и Instagram-блогера Кристины Журавлевой, которую нашли мертвой в лесополосе, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.Тело женщины обнаружили в лесном массиве 16 апреля. Некоторое время она оставалась неопознанной, поскольку никаких сообщений об исчезновении женщины с похожими приметами не поступало. Но 30 апреля в полицию обратился мужчина, который заявил, что пропала его 28-летняя жена.Вскоре следователи заподозрили, что он сам причастен к убийству. В итоге он признался в преступлении и рассказал о его мотиве и обстоятельствах.Как выяснилось, днем 5 апреля мужчина поссорился с супругой и задушил ее. Несколько дней он не решался избавиться от тела, оно оставалось дома, пока не появились первые признаки разложения.Тогда в ночь на 9 апреля обвиняемый взял в аренду автомобиль, отвез тело в район 170-го километра трассы М5 "Урал" и спрятал его в лесу, в десяти метрах от дороги. Там его и обнаружил случайный шофер, остановившийся по нужде. "При осмотре тела не обнаружены следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия", — пояснил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20210428/reper-1730334842.html

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россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия