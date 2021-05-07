https://ria.ru/20210507/alyaska-1731436681.html

В Крыму призвали США отдать Аляску России

В Крыму призвали США отдать Аляску России

Заявление американского Госдепа по Крыму — вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории, заявил РИА Новости глава комитета крымского... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:10

2021-05-07T20:10

2021-05-07T22:07

россия

юрий гемпель

вашингтон (город)

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Заявление американского Госдепа по Крыму — вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице американского ведомства в Facebook, в котором Вашингтон призвал "Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом".Аляска — самый северный и крупнейший штат США. Эту территорию открыла русская экспедиция в 1732 году. Однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США Аляску продали в 1867 году.

https://ria.ru/20210507/vmeshatelstvo-1731421590.html

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вашингтон (город)

сша

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россия, юрий гемпель, вашингтон (город), сша, в мире