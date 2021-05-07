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В Крыму призвали США отдать Аляску России
В Крыму призвали США отдать Аляску России
Заявление американского Госдепа по Крыму — вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории, заявил РИА Новости глава комитета крымского... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T20:10
2021-05-07T22:07
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юрий гемпель
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Заявление американского Госдепа по Крыму — вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице американского ведомства в Facebook, в котором Вашингтон призвал "Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом".Аляска — самый северный и крупнейший штат США. Эту территорию открыла русская экспедиция в 1732 году. Однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США Аляску продали в 1867 году.
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россия, юрий гемпель, вашингтон (город), сша, в мире

В Крыму призвали США отдать Аляску России

20:10 07.05.2021 (обновлено: 22:07 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова / Перейти в фотобанкАляска: поселения потомков первых русских поселенцев
Аляска: поселения потомков первых русских поселенцев - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Заявление американского Госдепа по Крыму — вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Так он прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице американского ведомства в Facebook, в котором Вашингтон призвал "Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом".
"США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску", — сказал собеседник агентства.
Аляска — самый северный и крупнейший штат США. Эту территорию открыла русская экспедиция в 1732 году. Однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США Аляску продали в 1867 году.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
17:32
В Госдуме назвали пост Госдепа о Крыме вмешательством в дела России
 
РоссияЮрий ГемпельВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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