В Крыму призвали США отдать Аляску России
20:10 07.05.2021 (обновлено: 22:07 07.05.2021)
© РИА Новости / Татьяна Лукьянова / Перейти в фотобанкАляска: поселения потомков первых русских поселенцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Заявление американского Госдепа по Крыму — вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке — Аляску", — сказал собеседник агентства.
Аляска — самый северный и крупнейший штат США. Эту территорию открыла русская экспедиция в 1732 году. Однако в результате сделки между правительствами Российской империи и США Аляску продали в 1867 году.