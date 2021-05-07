https://ria.ru/20210507/alkogol-1731362768.html

Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак

Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак

Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы,... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T06:34

2021-05-07T06:34

2021-05-07T06:34

россия

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.По его словам, от употребления алкоголя натощак может быть алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Поэтому нужно есть, а потом уже чуть-чуть выпивать. Алкоголя должно быть как можно меньше, а промежутки между потреблением алкоголя как можно больше."Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определённые часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать", - рассказал нарколог.При этом врач отметил, что есть лекарства, которые могут помочь при отравлении алкоголем. Например, повысить скорость метаболизма алкоголя.Он напомнил, что в случае возникновения проблем с алкоголем необходимо срочно обратиться к медикам.

https://ria.ru/20210507/alkogol-1731356057.html

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731253951.html

россия

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