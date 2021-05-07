Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/alkogol-1731362768.html
Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак
Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак
Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:34
2021-05-07T06:34
россия
евгений брюн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8567591b8fab7503cc8c98abccc6b3e8.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.По его словам, от употребления алкоголя натощак может быть алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Поэтому нужно есть, а потом уже чуть-чуть выпивать. Алкоголя должно быть как можно меньше, а промежутки между потреблением алкоголя как можно больше."Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определённые часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать", - рассказал нарколог.При этом врач отметил, что есть лекарства, которые могут помочь при отравлении алкоголем. Например, повысить скорость метаболизма алкоголя.Он напомнил, что в случае возникновения проблем с алкоголем необходимо срочно обратиться к медикам.
https://ria.ru/20210507/alkogol-1731356057.html
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731253951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_feb7b8ec824dc4e50d74a60ead223529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений брюн, общество

Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак

06:34 07.05.2021
 
© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Fotolia / Photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
"Любой доктор всегда вам скажет, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но не будем ханжами, многие в праздники позволяют себе спиртное. И если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой... Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно", - рассказал Брюн.
По его словам, от употребления алкоголя натощак может быть алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Поэтому нужно есть, а потом уже чуть-чуть выпивать. Алкоголя должно быть как можно меньше, а промежутки между потреблением алкоголя как можно больше.
"Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определённые часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать", - рассказал нарколог.
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
04:11
Эксперт рассказал об опасности больших доз алкоголя
При этом врач отметил, что есть лекарства, которые могут помочь при отравлении алкоголем. Например, повысить скорость метаболизма алкоголя.
"Прежде всего, аскорбиновая кислота, она увеличивает обменные процессы. Янтарная кислота, лимонная кислота - они не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья. Есть определенные ограничения, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно, такой способ только для абсолютно здоровых людей. Но любой алкоголь вызывает раздражение слизистой желудка, и иногда бывает, что после приёма алкоголя начинается эрозия слизистой желудка и микротравмы. Просчитать и спрогнозировать это невозможно, поэтому мы говорим одно и то же: как можно меньше доза алкоголя, как можно больше перерыва и, конечно же, закуска. На голодный желудок глотать яд невозможно", - добавил Брюн.
Он напомнил, что в случае возникновения проблем с алкоголем необходимо срочно обратиться к медикам.
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
Вчера, 03:10Распространение коронавируса
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19
 
РоссияЕвгений БрюнОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21По всей России планируют открыть бесплатные фитнес-парки
11:15Опубликованы кадры уничтожения баннеров ко Дню Победы на Украине
11:11Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
11:09В ЛНР заявили о гибели человека при обстрелах со стороны ВСУ
11:05В России за сутки умерли 376 пациентов с COVID-19
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:03Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03В Москве за сутки выявили 2846 случаев коронавируса
11:02Исследования в Венгрии доказали надежность "Спутника V"
11:02В России за сутки 8022 человека выздоровели от COVID-19
11:01В России выявили 8386 новых случаев заражения коронавирусом
10:53Глава ЛНР рассказал, кто мешает примирению Востока и Запада Украины
10:40Глава ЛНР опроверг заявления об обстрелах беспилотников ОБСЕ ополченцами
10:40Актер Иван Краско решил жениться на 91-м году жизни
10:38Атомную подлодку "Казань" приняли в состав ВМФ
10:33Глава ЛНР рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике
10:29В Красноярске мать бросила двухгодовалую дочь в травмпункте
10:26На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы
10:22Путин поручил доставить в Антарктиду модули станции "Восток" в 2021 году
10:21Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Лента новостейМолния