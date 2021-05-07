https://ria.ru/20210507/alkogol-1731362768.html
Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак
Нарколог рассказал, какой алкоголь нельзя пить натощак
Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы,... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T06:34
2021-05-07T06:34
2021-05-07T06:34
россия
евгений брюн
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.По его словам, от употребления алкоголя натощак может быть алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Поэтому нужно есть, а потом уже чуть-чуть выпивать. Алкоголя должно быть как можно меньше, а промежутки между потреблением алкоголя как можно больше."Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определённые часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать", - рассказал нарколог.При этом врач отметил, что есть лекарства, которые могут помочь при отравлении алкоголем. Например, повысить скорость метаболизма алкоголя.Он напомнил, что в случае возникновения проблем с алкоголем необходимо срочно обратиться к медикам.
https://ria.ru/20210507/alkogol-1731356057.html
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россия, евгений брюн, общество
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Крепкий алкоголь особенно вредно выпивать натощак, но глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой может быть аперитивом для запуска ферментативной системы, сообщил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн
.
"Любой доктор всегда вам скажет, что безопасной дозы алкоголя не существует. Но не будем ханжами, многие в праздники позволяют себе спиртное. И если исходить из культуры пития, то есть понятие, как аперитив, но он не должен превращаться в пьянку. Это запуск ферментативной системы, это очень небольшая доза, например глоток шампанского или вина с сыром или сёмгой... Вредно выпивать натощак особенно крепкий алкоголь. Французы пьют во время еды, немцы после еды, у нас пьют натощак, это ужасно неправильно и опасно", - рассказал Брюн.
По его словам, от употребления алкоголя натощак может быть алкогольный удар, бессознательная форма опьянения. Поэтому нужно есть, а потом уже чуть-чуть выпивать. Алкоголя должно быть как можно меньше, а промежутки между потреблением алкоголя как можно больше.
"Конечно, пить потихонечку, но в течение всего выходного дня, категорически нельзя. Есть определённые часы, когда алкоголь может быть "условно безопасен", предполагается ближе к вечеру, человек примет алкоголь во время ужина, а потом он ляжет спать", - рассказал нарколог.
При этом врач отметил, что есть лекарства, которые могут помочь при отравлении алкоголем. Например, повысить скорость метаболизма алкоголя.
"Прежде всего, аскорбиновая кислота, она увеличивает обменные процессы. Янтарная кислота, лимонная кислота - они не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья. Есть определенные ограничения, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно, такой способ только для абсолютно здоровых людей. Но любой алкоголь вызывает раздражение слизистой желудка, и иногда бывает, что после приёма алкоголя начинается эрозия слизистой желудка и микротравмы. Просчитать и спрогнозировать это невозможно, поэтому мы говорим одно и то же: как можно меньше доза алкоголя, как можно больше перерыва и, конечно же, закуска. На голодный желудок глотать яд невозможно", - добавил Брюн.
Он напомнил, что в случае возникновения проблем с алкоголем необходимо срочно обратиться к медикам.