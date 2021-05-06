https://ria.ru/20210506/zoloto-1731257490.html

Глава Приамурья призвал жестче контролировать добывающих рассыпное золото

Глава Приамурья призвал жестче контролировать добывающих рассыпное золото

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что основная причина загрязнения рек в регионе - деятельность предприятий, добывающих рассыпное золото... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T07:10

2021-05-06T07:10

2021-05-06T07:10

василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что основная причина загрязнения рек в регионе - деятельность предприятий, добывающих рассыпное золото небольшими объемами, и призвал контролирующие структуры усилить работу.Орлов обсудил тему нелегальной золотодобычи на встрече с зампредом правительства России Викторией Абрамченко. Он признал, что по загрязнению водных объектов Приамурье – один из регионов-аутсайдеров, это, по его словам, "говорит о том, что все контролирующие структуры по этому направлению работают недостаточно эффективно."На мой взгляд, деятельность "рассыпников" - предприятий, добывающих рассыпное золото небольшими объемами - является основной причиной загрязнения рек. Нужно скоординировать работу таким образом, чтобы именно на эти компании был сделан акцент в 2021 году", - приводит правительство региона слова Орлова.Губернатор призвал специалистов надзорных и контролирующих органов "обратить внимание не на сдаваемую отчетность, а на сам регион", а также усилить межведомственное взаимодействие."Со стороны правительства региона подготовлены предложения по корректировке федерального законодательства и механизмов взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в части контроля", - добавил Орлов.Правительство Приамурья со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Вадима Кухаренко сообщает, что в 2020-м - начале 2021 года прокуратура выявила 660 нарушений законодательства об охране и использовании недр, 266 из этих нарушений - в Приамурье. Шестьдесят лиц привлечено к административной ответственности, сумма штрафов превысила шесть миллионов рублей. По искам прокуратуры в судах взыскано более 43 миллионов рублей ущерба, причиненного водным объектам при добыче полезных ископаемых, наложено три запрета на пользование водными объектами.В том числе прокуратура выявила нарушения, допущенные горнодобывающими компаниями "Развитие" и "Пятая добывающая" при добыче россыпного золота."Компании использовали водные объекты – реку Кутыкан, ручей Максимовский - без договора водопользования и решения о предоставлении водных объектов в пользование. Неочищенные технологические воды сбрасывались в русла водных объектов, приводя к их загрязнению", - сказал Кухаренко.Суд запретил этим компаниям осуществлять деятельность с нарушением водного законодательства, руководители привлечены к административной ответственности.Также выявлено загрязнения 10 рек и ручьев в Селемджинском районе Приамурья, причиненный вред предварительно оценивается более чем в 5,7 миллиона рублей. Россыпное золото на этих реках и ручьях добывают АО "Хэргу" и АО ЗДП "Коболдо". Сейчас устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных к загрязнению водных объектов.

https://ria.ru/20210407/zoloto-1727114218.html

https://ria.ru/20210220/zoloto-1598259122.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), амурская область, общество