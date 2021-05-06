https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731290462.html

Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины

Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:59

2021-05-06T12:59

2021-05-06T12:59

энтони блинкен

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

оон

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины."Это первая встреча, но чувство, что она не первая, потому что я поражен: команда прекрасно ориентируется в том, что происходит, прекрасно знает все детали. И это большие плюсы, хотя в некоторых моментах это и минусы, наверное. Самое главное, знают ситуацию на Донбассе. Я благодарен США за поддержку нас, сегодня это звучало. И действительно, поддерживают, не только на словах, наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США, который транслировался на странице его офиса в Facebook.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731288001.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

сша

украина

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энтони блинкен, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, сша, украина, в мире