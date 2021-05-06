https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731290462.html
Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины
Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:59
2021-05-06T12:59
2021-05-06T12:59
энтони блинкен
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
оон
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1731024354_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_9241cb84136bb105843deabb8a1df20f.jpg
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины."Это первая встреча, но чувство, что она не первая, потому что я поражен: команда прекрасно ориентируется в том, что происходит, прекрасно знает все детали. И это большие плюсы, хотя в некоторых моментах это и минусы, наверное. Самое главное, знают ситуацию на Донбассе. Я благодарен США за поддержку нас, сегодня это звучало. И действительно, поддерживают, не только на словах, наш суверенитет, нашу территориальную целостность", - заявил Зеленский в ходе брифинга с делегацией США, который транслировался на странице его офиса в Facebook.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210506/ukraina-1731288001.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1731024354_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_1a386543236e58a5cad85df63b003012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, сша, украина, в мире