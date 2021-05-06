https://ria.ru/20210506/zabastovki-1731261499.html
В Греции начались акции протеста, приуроченные ко Дню трудящихся
В Греции начались акции протеста, приуроченные ко Дню трудящихся
В Греции в четверг проходят забастовки и демонстрации в связи с отмечавшимся 1 мая Днём международной солидарности трудящихся. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:32
2021-05-06T08:32
2021-05-06T17:42
паме
adedy
день труда
греция
в мире
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АФИНЫ, 6 мая – РИА Новости. В Греции в четверг проходят забастовки и демонстрации в связи с отмечавшимся 1 мая Днём международной солидарности трудящихся.Поскольку Первомай пришёлся на Великую субботу, на нерабочий день, профсоюзы решили перенести акции протеста.Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая. Однако профсоюзы заявляют, что Первомай - день борьбы, а не праздник, и отмечают его забастовками.Акции протеста проводят коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) и профсоюз работников государственного сектора ADEDY.В течение 24 часов будут бастовать моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, работники метро, троллейбусов, трамваев.Коммунистический профсоюз ПАМЕ призвал всех трудящихся прийти на митинг на центральной площади столицы - Синтагма, возле здания парламента, в 10 часов утра.Профсоюз госсектора ADEDY собирает митинг в нескольких сотнях метров - на площади Клавтмонас в 11 утра, и приглашает на него трудящихся частного сектора. Затем они двинутся колонной к парламенту.Традиционно профсоюз ПАМЕ отказывается проводить совместные акции с ADEDY и профсоюзом работников частного сектора - Всеобщей конфедерацией трудящихся Греции GSEE.Основное требование профсоюзов - не допустить изменения в законодательство о труде, которые, по мнению профсоюзов, ухудшают положение трудящихся.Центральный комитет компартии Греции (КПГ) призвал трудящихся провести акции солидарности по всей стране."КПГ протягивает руку помощи рабочим, особенно работникам здравоохранения, молодым рабочим, иммигрантам и беженцам, безработным. Первомай - это день борьбы и памяти, день чествования рабочего класса за его вклад в социальный прогресс, в борьбу за новое общество, за социалистическое и коммунистическое", - говорится в заявлении.Компартия Греции призывает бороться за построение нового общества, против политики правительства и участия Греции в "опасных военных планах" НАТО, США и ЕС по противостоянию с Россией.Во вторник, 4 мая, забастовку провели профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции, а также Всеобщая конфедерация трудящихся Греции GSEE.
https://ria.ru/20210420/paskha-1729065315.html
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паме, adedy, день труда, греция, в мире
АФИНЫ, 6 мая – РИА Новости.
В Греции
в четверг проходят забастовки и демонстрации в связи с отмечавшимся 1 мая Днём международной солидарности трудящихся.
Поскольку Первомай пришёлся на Великую субботу, на нерабочий день, профсоюзы решили перенести акции протеста.
Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая. Однако профсоюзы заявляют, что Первомай - день борьбы, а не праздник, и отмечают его забастовками.
Акции протеста проводят коммунистический профсоюз "Всеобщий боевой фронт" (ПАМЕ) и профсоюз работников государственного сектора ADEDY
.
В течение 24 часов будут бастовать моряки и служащие паромного сообщения - основного транспорта между островами Греции и материковой частью, работники метро, троллейбусов, трамваев.
Коммунистический профсоюз ПАМЕ
призвал всех трудящихся прийти на митинг на центральной площади столицы - Синтагма, возле здания парламента, в 10 часов утра.
Профсоюз госсектора ADEDY собирает митинг в нескольких сотнях метров - на площади Клавтмонас в 11 утра, и приглашает на него трудящихся частного сектора. Затем они двинутся колонной к парламенту.
Традиционно профсоюз ПАМЕ отказывается проводить совместные акции с ADEDY и профсоюзом работников частного сектора - Всеобщей конфедерацией трудящихся Греции GSEE.
Основное требование профсоюзов - не допустить изменения в законодательство о труде, которые, по мнению профсоюзов, ухудшают положение трудящихся.
"Празднование этого года проходит в особенно тяжелое время для рабочих страны, поскольку правительство "Новой демократии" стремится отменить основные трудовые права и свободы профсоюзов, за которые чикагские рабочие в 1886 году отдали свои жизни", - говорится в заявлении ADEDY.
Центральный комитет компартии Греции (КПГ) призвал трудящихся провести акции солидарности по всей стране.
"КПГ протягивает руку помощи рабочим, особенно работникам здравоохранения, молодым рабочим, иммигрантам и беженцам, безработным. Первомай - это день борьбы и памяти, день чествования рабочего класса за его вклад в социальный прогресс, в борьбу за новое общество, за социалистическое и коммунистическое", - говорится в заявлении.
Компартия Греции призывает бороться за построение нового общества, против политики правительства и участия Греции в "опасных военных планах" НАТО
, США
и ЕС по противостоянию с Россией
.
Во вторник, 4 мая, забастовку провели профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции, а также Всеобщая конфедерация трудящихся Греции GSEE.