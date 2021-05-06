Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210506/vzryv-1731322200.html
Стали известны подробности дела о взрывах на складах во Врбетице
Стали известны подробности дела о взрывах на складах во Врбетице
Временные рабочие, нанятые фирмой Imex Group, арендатором складов с вооружением в чешской деревне Врбетице, неожиданно получили отгул на тот день, когда на... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:18
2021-05-06T19:53
россия
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729149997_0:126:1600:1026_1920x0_80_0_0_eb5879d02931dc4fd838ae3b19d2f1b0.jpg
ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Временные рабочие, нанятые фирмой Imex Group, арендатором складов с вооружением в чешской деревне Врбетице, неожиданно получили отгул на тот день, когда на одном из складов произошел первый взрыв, сообщило в четверг Чешское радио.По данным радио, рабочие должны были готовить вооружение к перевозке, но вместо этого получили на 15 октября 2014 года отгул. Склад № 16, где хранилось вооружение, должен был посетить в этот день Бернатик, причем, по словам рабочих, это был исключительный случай, поскольку обычно он приезжал на контроль всегда вместе с другими людьми.Эти данные, говорится в сообщении Чешского радио, подтверждены несколькими источниками, полицией и прокуратурой. Бернатик в феврале этого года был на несколько часов задержан полицией, а в его доме и фирме были проведены обыски.Бернатик и юрист фирмы Imex Group Радек Ондруш отказались комментировать для журналистов эту информацию. По словам юриста, рабочие могли получить свободный день потому, что их некому было контролировать."Задержание Бернатика указывает на тот факт, что полиция не рассматривает его в качестве свидетеля, а подозревает его в том, что он может утаивать какую-либо информацию, связанную со взрывом. Конкретно следователи и спецслужбы выясняют, не мог ли он помочь российским агентам попасть на складскую территорию во Врбетице. Умышленно или непреднамеренно", — говорится в сообщении Чешского радио.Взрыв на складе во Врбетице произошел 15 октября 2014 года. В результате погибли двое сотрудников фирмы Imex Group.Прага обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие", и четко это демонстрирует, отметив, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям стран.В МИД России добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.
https://ria.ru/20210506/chekhiya-1731321305.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/vrbetitse-1731183457.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729149997_0:0:1421:1065_1920x0_80_0_0_5705424eb1286a528d5de8abf9f132be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чехия, в мире

Стали известны подробности дела о взрывах на складах во Врбетице

17:18 06.05.2021 (обновлено: 19:53 06.05.2021)
 
© Фото : Полиция ЧехииПолиция на месте взрыва в Врбетице в 2014 году
Полиция на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : Полиция Чехии
Читать ria.ru в
ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Временные рабочие, нанятые фирмой Imex Group, арендатором складов с вооружением в чешской деревне Врбетице, неожиданно получили отгул на тот день, когда на одном из складов произошел первый взрыв, сообщило в четверг Чешское радио.

"Временно нанятые рабочие фирмы Imex Group, которая хранила вооружение на складах во Врбетице, за день до взрыва неожиданно получили на другой день отгул. И, наоборот, склад в этот день решил посетить владелец фирмы Петр Бернатик — младший", — говорится в сообщении на сайте радио.

По данным радио, рабочие должны были готовить вооружение к перевозке, но вместо этого получили на 15 октября 2014 года отгул. Склад № 16, где хранилось вооружение, должен был посетить в этот день Бернатик, причем, по словам рабочих, это был исключительный случай, поскольку обычно он приезжал на контроль всегда вместе с другими людьми.
Эти данные, говорится в сообщении Чешского радио, подтверждены несколькими источниками, полицией и прокуратурой. Бернатик в феврале этого года был на несколько часов задержан полицией, а в его доме и фирме были проведены обыски.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
17:08
Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения с Россией
Бернатик и юрист фирмы Imex Group Радек Ондруш отказались комментировать для журналистов эту информацию. По словам юриста, рабочие могли получить свободный день потому, что их некому было контролировать.
"Задержание Бернатика указывает на тот факт, что полиция не рассматривает его в качестве свидетеля, а подозревает его в том, что он может утаивать какую-либо информацию, связанную со взрывом. Конкретно следователи и спецслужбы выясняют, не мог ли он помочь российским агентам попасть на складскую территорию во Врбетице. Умышленно или непреднамеренно", — говорится в сообщении Чешского радио.
Взрыв на складе во Врбетице произошел 15 октября 2014 года. В результате погибли двое сотрудников фирмы Imex Group.
Прага обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие", и четко это демонстрирует, отметив, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям стран.
В МИД России добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.
Полицейский кордон напротив Российского посольства в Праге, во время акции протеста, связанной с объявленной причастностью России ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 12:37Сказано в эфире
"Игра в обратку". Эксперт про новый поворот в деле о взрывах в Врбетице
 
РоссияЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Блинкен назвал визит в Киев продуктивным
03:17Врач объяснил, на что указывают холодные руки
03:11NYT: США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины J&J от коронавируса
03:08Глава ЛНР считает, что Путин и Байден на встрече обсудят Донбасс
03:05В ЛНР не ожидают наступления украинских силовиков в ближайшее время
02:27В Южной Каролине утвердили расстрел как один из видов смертной казни
02:11Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом
02:01В соцсетях запускают проект о роли искусства в победе в ВОВ
01:52Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница
01:34"Легче не становится": Бузова со слезами рассказала о своем состоянии
01:33Байден продлил режим ЧС в отношении Сирии
01:30Минприроды объяснило гибель десятков тюленей в Каспийском море
01:20Астронавт НАСА сравнила полеты на "Союзе" и Crew Dragon
01:03Бразильская полиция объяснила проведение операции в фавелах с 25 жертвами
00:58Беспилотник ОБСЕ вновь аварийно приземлился в Донбассе из-за помех
00:48В Москве перекроют ряд улиц для подготовки к Параду Победы
00:44На Красной площади пройдет генеральная репетиция Парада Победы
00:40Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
00:34Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
00:27Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Лента новостейМолния