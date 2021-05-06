https://ria.ru/20210506/vzryv-1731322200.html

Стали известны подробности дела о взрывах на складах во Врбетице

Стали известны подробности дела о взрывах на складах во Врбетице

Временные рабочие, нанятые фирмой Imex Group, арендатором складов с вооружением в чешской деревне Врбетице, неожиданно получили отгул на тот день, когда на... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:18

2021-05-06T17:18

2021-05-06T19:53

россия

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729149997_0:126:1600:1026_1920x0_80_0_0_eb5879d02931dc4fd838ae3b19d2f1b0.jpg

ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Временные рабочие, нанятые фирмой Imex Group, арендатором складов с вооружением в чешской деревне Врбетице, неожиданно получили отгул на тот день, когда на одном из складов произошел первый взрыв, сообщило в четверг Чешское радио.По данным радио, рабочие должны были готовить вооружение к перевозке, но вместо этого получили на 15 октября 2014 года отгул. Склад № 16, где хранилось вооружение, должен был посетить в этот день Бернатик, причем, по словам рабочих, это был исключительный случай, поскольку обычно он приезжал на контроль всегда вместе с другими людьми.Эти данные, говорится в сообщении Чешского радио, подтверждены несколькими источниками, полицией и прокуратурой. Бернатик в феврале этого года был на несколько часов задержан полицией, а в его доме и фирме были проведены обыски.Бернатик и юрист фирмы Imex Group Радек Ондруш отказались комментировать для журналистов эту информацию. По словам юриста, рабочие могли получить свободный день потому, что их некому было контролировать."Задержание Бернатика указывает на тот факт, что полиция не рассматривает его в качестве свидетеля, а подозревает его в том, что он может утаивать какую-либо информацию, связанную со взрывом. Конкретно следователи и спецслужбы выясняют, не мог ли он помочь российским агентам попасть на складскую территорию во Врбетице. Умышленно или непреднамеренно", — говорится в сообщении Чешского радио.Взрыв на складе во Врбетице произошел 15 октября 2014 года. В результате погибли двое сотрудников фирмы Imex Group.Прага обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны. В Кремле подчеркнули, что Россия не будет терпеть "то, что сейчас творят в Чехии, к ним присоединяются болгары и другие", и четко это демонстрирует, отметив, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям стран.В МИД России добавили, что бездоказательные обвинения в адрес России — часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования по Врбетице.

https://ria.ru/20210506/chekhiya-1731321305.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/vrbetitse-1731183457.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чехия, в мире